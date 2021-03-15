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【封區檢測】西半山封區涉高街、西邊街多棟大廈　料明早完成行動

社會 21:26 2021/03/15

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西半山包括西邊街、高街等多座大廈要封區檢測，影響附近道路要封路。（程志遠攝）

中西區半山再封區，政府今晚（15日）約9時07分，作出限制與檢測宣告，限制西營盤薄扶林道36-46號萬林閣、第三街100-106號真光大廈、高街99號蔚峰，以及西邊街19-29號永祥大廈的人士，須留在處所並接受強制檢測。另外於今晚9時26分，再宣布西半山聖士提反里1-2號金鳳閣、巴丙頓道1號興華大廈A座及M座列作受限區域。

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。

受檢人士須在處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開處所。西營盤區受限區域，居民於深夜0時30分前接受檢測，政府目標是在明早8時完成行動；西半山受限區域，居民於凌晨2時前要接受檢測，政府料明早7時完成行動。

即睇封區最新情況：

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衞生防護中心公布，今日（15日）新增30宗新冠肺炎確診個案，包括17男17女，年齡介乎17至81歲，其中16屬本地個案，包括1宗源頭不明個案。

Ursus Fitness群組再多13人染疫，累計已有122人確診，詳情即看：【下一頁】

中環匯豐銀行大廈27樓IKAS International員工初步確診，衞生防護中心稱若累計3層有人中招或須全棟強檢，【下一頁】

強制檢測途徑，即看：

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責任編輯：TOPick港聞組

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