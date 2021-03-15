【科興疫苗】衞生署發接種臨時指引　建議近期曾急性心肌梗塞或中風者應暫緩接種

▲ 衞生署向基層醫療營運者發出臨時接種指引。（經濟日報資料圖片）

本港新冠疫苗接種計劃陸續展開，衞生署向基層醫療營運者發出臨時指引，以判斷長期病患是否合適接種科興疫苗，提到嚴重慢性病患控制病情未如理想，或患急性、不穩定疾病需治療、正接受治療控制病情的人士，應暫緩接種直至病情穩定，提醒醫生亦應將高血脂症列入考慮，如近期曾中風或心肌梗塞者，亦需暫緩接種3至6個月，至病人完全康復或已受控才作評估。

衞生署因應近日有長期病患人士接種疫苗後，出現異常事件引起公眾關注，基層醫療醫護亦需指引為市民接種評估，今日向基層醫療營運者發出臨時接種指引，予醫護判斷長期病患是否合適接種科興疫苗，當中亦界定控制病情未如理想的嚴重慢性病患等人士應暫緩接種。

不應接種：

曾對科興或其他滅活疫苗有過敏反應人士

過去接種疫苗後出現嚴重過敏反應人士，包括出現血管性水腫或呼吸困難症狀

患有橫貫性脊髓炎、吉巴氏綜合症等嚴重的神經系統疾病人士

病情未受控制的嚴重慢性病患

孕婦或哺乳中的婦女

暫緩接種：

嚴重慢性病患者控制病情未如理想

有急性或不穩定疾病需接受治療人士

正接受治療以控制病情的人士

指引特別提到，近期曾患急性心肌梗塞或中風者，亦應暫緩接種3至6個月，直至病人完全康復及病情受控；而如病人僅出現高血脂，應考慮臨床證據進行評估。

至於糖尿病患及高血壓情況，指引亦未有設下硬性指標，僅要求醫生就每個病人的個別情況，因應糖尿病患的糖化血色素水平、藥物調較控制病情及新出現的急性併發症狀等作評估）而高血壓患者則需以患者上下壓、藥物調較控制病情及新出現的急性併發症狀等作評估。

指引建議，如慢性病患者病情控制良好，應為其是否合適接種再作評估，衞生署亦會與專家機構按最新情況，定期更新有關指引。

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責任編輯：陳正怡