【食物安全】灣仔瀛豐放題料理專門店再增5宗懷疑食物中毒個案　累計18人中招

▲ 灣仔瀛豐放題料理專門店再多13人出現懷疑食物中毒。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（15日）就3月11日公布涉及灣仔瀛豐放題料理專門店的懷疑食物中毒個案匯報調查進展，確認5宗新增個案涉13人，至今累計18人出現食物中毒，新增個案當中，6人曾經求醫，毋須需入院。全部受影響人士情況穩定。署方呼籲市民保持個人、食物及環境衞生，預防經由食物傳播的疾病。

中心確認5宗新增個案，詳情如下：

首宗個案涉及一男一女，年齡為25及33歲，他們在3月5日於該食肆晚膳，約17至38小時後出現腹瀉、發燒、噁心及嘔吐等病徵；

第二宗個案涉及三男兩女，年齡介乎24至29歲，他們在3月9日於該食肆晚膳，約25至59小時後出現腹痛、腹瀉、發燒、噁心及嘔吐等病徵；

第三宗個案涉及兩名男子，年齡為24及34歲，他們在3月12日於該食肆晚膳，約35至43小時後出現腹痛、腹瀉、發燒、噁心及嘔吐等病徵；

第四宗個案涉及一男一女，年齡為44及50歲，他們在3月11日於該食肆晚膳，約38至39小時後出現腹痛、腹瀉、噁心及嘔吐等病徵；

第五宗個案涉及兩名女子，年齡為10及40歲，她們在3月11日於該食肆進餐，約13至17小時後出現腹痛、腹瀉、噁心及嘔吐等病徵。

衞生防護中心發言人表示，中心近期就該食肆錄得共7宗個案，涉及18人。流行病學調查顯示，當中4宗個案在食物環境衞生署（食環署）開始調查和採取控制措施前已在相關食肆進餐。署方已通知食環署相關新增個案，調查仍然繼續。

中心提醒，要預防經由食物傳播的疾病，市民應經常保持個人、食物及環境衞生。在外進食時，應注意以下要點：

光顧可靠及有牌照的食肆；

避免進食生的海產；

小心選擇冷盤，包括自助餐的刺身、壽司及生蠔；

進食火鍋或燒烤時，確保食物已徹底煮熟才進食；

在烹煮過程中，小心處理並要徹底分開生和熟的食物；

使用兩套筷子及用具分開處理生及熟的食物；

不要光顧無牌食物檔；

飲用經煮沸的水；

不要嘗試使用鹽、醋、酒及日本芥末殺菌，因為均沒有殺菌效用；及

進食前及如廁後要洗手。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙