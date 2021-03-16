【健康素食】茹素者比肉食者血管更年輕　醫生食素10年從無貧血高血脂

▲ 醫生茹素10年，從無貧血高血脂。

很多人試過捐血，但很少人聽說過捐成份血。 成份血是用離心機把收集的全血在高速旋轉後分為血漿、血小板及紅血球。 捐血者可選擇捐血漿、血小板或兩者一起捐贈。 其他血液成分如紅血球等則會由儀器輸回捐血者。捐血者最快可以每兩週便捐一次血以幫助更多人。

作為定期捐血者及素食者，我一直有一個疑問，就是為什麼我的血漿是淺黃色而身邊其它人的血漿則像雞湯一樣的油膩。是不是其它的人都有高血脂問題？最近我終於在一齣記錄片內找到答案了。

片中三名年輕男士進行臨床實驗。他們全非素食者。實驗的第一天只可素食，到第二天則吃傳統的美式雜食（含肉類, 薯條和 Pizza）。兩天晚上也抽少量血液放進離心機以判斷血漿的清澈度。 發現三名人士在進食一天的素食後血液明顯較肉食當天為清澈。

這時我深深明白為何素食者的血管會較肉食者為年輕。因為如果血管天天浸泡在油膩的血液內，難免會硬化和收窄。身體哪一個地方能夠幸免呢？心臟病、中風和腎衰竭自然接踵而來。

為了身體各器官意着想，也是時候開始素食吧。當然如果有能力捐血，也是自利利他的。

本人已經素食超過十年，血液一直被紅十字會採用。從來沒有貧血或血脂高等問題。實戰証明，素食的確對身體有良性影響。

▲ 放射科專科 岑承輝醫生

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標題經TOPick編輯修改，原題為「捐成份血與素食的健康啟示」