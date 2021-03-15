【7.21暴動案】證人稱曾勸阻白衣人不果　阻擋攻擊時手肘斷裂 

▲ 元朗7.21暴動6名被告被控暴動等罪，案件今於區域法院續審。(經濟日報資料圖片)

前年721元朗白衣人暴動事件，6名涉案被告否認暴動等6罪，案件今（15日）於區域法院續審。證人O供稱，案發當晚曾勸阻白衣人不要在衝上樓梯，但對方不予理會，證人O於法官查問下表示不認識對方。控方總結現場片段指，證人O及後在K出口附近，被9個白衣人襲擊至少20下，另有黑衣人被14人同時圍毆30下，倒臥在地後再被以棍襲擊2下。

證人O供稱，當晚約10時45分到達港鐵元朗站，他在K出口附近的閘口看見有救護員，並有救護員在收費閘內的廁所門口，打開門則看見裡面有傷者神色慌張，看似虛弱，他則嘗試留意是否有警察可以提供協助。

證人O續稱，他曾聯絡過警民關係組，但沒有印象電話最後有否接通，他遂在F、H及K出口附近徘徊。O續指，約15分鐘後有警員出現，從上層月台下來的人開始聚集及鼓噪，不滿警方遲到，並向警員指罵。O指警員帶傷者離開現場，並從 J 出口撤退，警員離開後，情況一度回復平靜。

證人O其後在K出口望向 J 出口，發現有人爭執，站內的人向出口外投擲物件，亦有物件從出口「飛入」閘內。約2分鐘後，O指有白衣人經 J 出口下樓梯，O亦隨行，並看見下面有10多名身穿白衣的人聚集，部分手中持有棍裝物。O解釋當時曾試過攤開雙手，並勸阻白衣人不要在衝上樓梯，但對方不理會，O於法官查問下表示不認識他們。

證人O稱白衣人其後衝上樓梯，有人再次投擲物品，他覺得跟隨白衣人會有危險，故經H出口繞路返回上層。及後看見近10名白衣人在J出口外聚集，隔著捲閘與站內人互相攻擊。

證人O稱他想勸阻之際，在閘前看見有人將長條狀物件擲入閘內，他欲阻止對方襲擊，但向白衣人叫「唔好喇」，但亦沒有人理會。O續指，1名黑衣人手持雨傘衝向捲閘，白衣人拉起閘衝入並施襲，O替其中1名黑衣人阻擋時手肘斷裂，及後須進行超過半年物理治療才活動正常。

控方指出，事後O的手肘斷裂，身體及手腳有多處瘀痕。法官對於O需否縫針有疑問，O則解釋手部曾做兩次手術。

控方另總結現場片段指，證人O在K出口附近被9個白衣人襲擊至少20下，O所保護的黑衣人則被13人襲擊30下，另有1名黑衣人被14人同時圍毆30下，倒臥在地後再被棍襲擊2下。案件明（16日）續。

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記者：林欣樂