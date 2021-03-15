【香港小姐】陳楨怡否認生活奢侈　Celina平時喜歡食魚蛋粉

▲ 香港小姐陳楨怡。

2020年香港小姐亞軍陳楨怡（Celina）今日（3月15日）現身TVB的將軍澳電視城，出席明珠台播的電影《生化危機》系列作宣傳。

日前，陳楨怡往米芝蓮餐廳食價值過千元午餐，並拍照放上網，生活富貴。不過她笑言：「不是成日食米芝蓮餐廳，已經諗了幾個月才去，可是最嬲原本可以買一送一，但忘了帶優惠卡。」

另外，最近陳楨怡被拍到食魚蛋粉，反映其貼地的一面，她也說平時就鍾意食魚蛋粉，並稱今日因為趕時間及想慳錢，所以只是食麵包而已。