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【香港小姐】陳楨怡否認生活奢侈　Celina平時喜歡食魚蛋粉

娛樂 17:39 2021/03/15

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香港小姐陳楨怡。

2020年香港小姐亞軍陳楨怡（Celina）今日（3月15日）現身TVB的將軍澳電視城，出席明珠台播的電影《生化危機》系列作宣傳。

日前，陳楨怡往米芝蓮餐廳食價值過千元午餐，並拍照放上網，生活富貴。不過她笑言：「不是成日食米芝蓮餐廳，已經諗了幾個月才去，可是最嬲原本可以買一送一，但忘了帶優惠卡。」

另外，最近陳楨怡被拍到食魚蛋粉，反映其貼地的一面，她也說平時就鍾意食魚蛋粉，並稱今日因為趕時間及想慳錢，所以只是食麵包而已。

撰文 : TOPick柴犬出動

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