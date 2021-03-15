【香港小姐】陳楨怡否認生活奢侈 Celina平時喜歡食魚蛋粉 娛樂 17:39 2021/03/15 分享： 熱門 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮 ▲ 香港小姐陳楨怡。 2020年香港小姐亞軍陳楨怡（Celina）今日（3月15日）現身TVB的將軍澳電視城，出席明珠台播的電影《生化危機》系列作宣傳。 日前，陳楨怡往米芝蓮餐廳食價值過千元午餐，並拍照放上網，生活富貴。不過她笑言：「不是成日食米芝蓮餐廳，已經諗了幾個月才去，可是最嬲原本可以買一送一，但忘了帶優惠卡。」 另外，最近陳楨怡被拍到食魚蛋粉，反映其貼地的一面，她也說平時就鍾意食魚蛋粉，並稱今日因為趕時間及想慳錢，所以只是食麵包而已。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 陀槍師姐2021︱子女性格各異教導方式大不同 陳豪計劃送孩子海外留學：學習面對人生【有片】 16:33 2021/02/17 陀槍師姐2021︱子女性格各異教導方式大不同 陳豪計劃送孩子海外留學：學習面對人生【有片】 【使徒行者3x踩過界II】13歲外國生活煉成硬朗性格 蔡思貝：遇好事壞事都懷感恩之心【有片】 18:20 2020/12/09 【使徒行者3x踩過界II】13歲外國生活煉成硬朗性格 蔡思貝：遇好事壞事都懷感恩之心【有片】 【失憶24小時】照顧女兒4個月令自己成長 譚凱琪體會母愛偉大：24小時OnCall「工作」 17:25 2021/02/26 【失憶24小時】照顧女兒4個月令自己成長 譚凱琪體會母愛偉大：24小時OnCall「工作」 陳楨怡 餐點／餐廳類型 餐廳 街頭小食 米芝蓮 電影 香港小姐