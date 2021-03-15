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【消委會】超市貨品大包裝未必更抵　消委會揭煉奶大支裝單價貴細支裝4成

社會 19:10 2021/03/15

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消委會調查發現，超市售賣的大支裝煉奶的每單位售價可以較細支裝貴達42.2%。（資料圖片）

買愈多愈抵是許多人購物的「生活智慧」，但原來超市售賣的貨品並不一定如此計價。消委會調查發現，超市售賣的大支裝煉奶的每單位售價可以較細支裝貴達42.2%，而同一品牌、不同味道的貨品單價可相差近8成，促超市參考外國做法，除標示貨品售價外，亦要標示每100克或100毫升的單位價格，供消費者參考。

消委會去年12月收集了Aeon、百佳、惠康及U購4間超市的12類預先包裝食品的價格，按同類貨品的淨重量或容量，計算貨品的單位價格，發現20組貨品的大包裝單價較細包裝貴1.3%至42.2%。最大差異的是雀巢鷹嘜支裝煉奶，如在惠康450克支裝的每100克單價為7.31元，而185克支裝的單價為5.14元，大支裝貴42.2%。

而超市售賣的Skippy樽裝花生醬亦有類似情況，4間超市的510克大樽裝單價為7.24及7.63元，較462克中裝的6.04至7.34元單價，高出4%至19.9%。

調查又指，同一貨品品牌即使包裝接近，售價亦相同，但因不同味道的淨重量不同，單價差異最高達近8成。Aeon售賣的REGALO日本意粉醬，4種不同味道的淨重量由香蘑菇洋蔥味的75.3克至魅惑蕃茄的135克不等，售價均為29.9元，單價則由22.15至39.71元，相差達79.3%。

消委會指，消費者若單以貨品展示價格作判斷，未必完全準確。（消委會圖片）

消委會又發現，不同包裝的貨品會展示不同的重量或容量單位，容易令消費者混淆，而且單價的差異甚大。以黑白全脂淡奶為例，450毫升的紙盒裝的單價為4元，156毫升的12杯裝單價16.6元，單價相差315%，產品又有160毫升罐裝，超市卻以克標示其淨重量（170 克），單價為5.56元。

消委會指，調查反映消費者若單以貨品展示價格作判斷，未必完全準確， 建議超市除標示貨品價格外，應參考海外國家做法，加入單價展示貨品售價，例如每 100克或每100毫升售價，讓消費者更容易掌握和比較不同貨品及不同零售店的售價。

更多消委會報告，即睇：https://bit.ly/3s5Bf77

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記者：徐紹軒

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