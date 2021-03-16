【星二代】劉小慧兩女入讀母校瑪利諾　大女畢業赴日學整甜品細女轉讀蔡繼有

▲ 劉小慧兩女入讀瑪利諾，大女畢業赴日學整甜品，而細女中途轉校。

藝人劉小慧與蘇志威結婚22年，育有2女兒，大女已經21歲，細女13歲，小慧一直悉心栽培愛女，安排女兒入讀自己母校傳統女校瑪利諾修院學校（小學部）。大女中六畢業赴日本學藝整甜品，而細女個性不適合傳統學校，獲爸媽支持中途轉校，現時入讀設IB課程的私立名校保良局蔡繼有學校。

名校媽媽讀瑪利諾

兩女兒日漸長大，劉小慧近年才有時間開設網店，化身KOL不時開facebook直播推介好物。之前小慧成為媽媽後，就減少幕前演出，專心做全職媽媽湊女。選校方面，劉小慧曾入讀傳統女校瑪利諾修院學校（小學部），她都為大女蘇君蕎（Yumi）及細女蘇靖珺（Ina）揀此校。

▲ 藝人劉小慧與蘇志威結婚育有2女兒。（facebook圖片）

創校於1925年的瑪利諾修院學校屬41校網中的神校之一，設有中、小學部，小學畢業生一條龍直升直屬中學瑪利諾修院學校（中學部），該校盛產名人校友，藝人代表有梁詠琪、李嘉欣、劉美君等，而小學部校友除了劉小慧外，亦有關之琳和宣萱等。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

大女棄本地大學赴日進修

大女Yumi順利升上中學部至中六畢業，DSE成績是足夠入讀本地大學，可是她沒報讀。醉心研究甜品的她有興趣成為甜品師，曾在本港跟五星級酒店廚師學藝，在2018年到日本深造，爸媽支持她的決定。小慧表示疫情前經常飛去日本旅行兼探大女，她在facebook曾分享︰

我最鍾意就係飛日本，可能個女又喺嗰邊讀書，簡直係成日去日本嘅最大藉口。

▲ 大女Yumi到日本學整甜品，自立獨自生活。（facebook圖片）

可是疫情下，爸媽未能到日本，大女繼續留日學習，只能以視像通話。雖然女兒已成人，但媽媽依然「養兒一百歲，長憂九十九」地說︰

喺日本讀緊書嘅大囡Yumi，雖然而家疫情我哋差唔多成年冇見，好彩科技發達，間中視像一下都好過無，我日日都同佢講，最緊要身體健康，謹慎防疫，做好保護措施，始終我唔喺佢身邊。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

細女壓力大轉校

細女Ina方面，個性較活潑好動，她沒有跟隨家姐讀瑪利諾修院學校（中學部）。由於瑪利諾屬本地傳統女校，競爭大，學術氣氛濃厚，相對壓力及功課多，Ina在小學時已不時感頭痛大壓力，媽媽沒有逼女兒持續去讀自己的母校，反為細女物色其他適合的學校。最終選擇了設有IB課程、著重活動教學、專題研習的保良局蔡繼有學校，現時13歲的Ina在蔡繼有讀得很開心。

瑪利諾與蔡繼有都獲得不少家長歡心，劉小慧與蘇志威明白家長要視乎孩子的個性選校，沒有最好的學校，只有最適合孩子的學校。

你有育兒故事、讀書心得或親子好去處想分享，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳