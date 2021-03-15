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【老頑童】秦煌跌倒4個月後報平安　撐枴杖復工：醫生囑不能再跌【有片】

娛樂 19:34 2021/03/15

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秦煌消瘦不少。

現年73歲的TVB資深演員「老頑童」秦煌，去年11月在出席《踩過界II》記招時，突然暈倒地上，更右手骨折，當時送院治理。近日秦煌已正式復工，並接受訪問報平安。

去年11月底，秦煌在《踩過界II》記招前暈倒，當時傳秦煌疑因心臟問題暈倒，後來他解釋原因，因自己有坐骨神經痛，於是聽從建議減肥望舒緩痛楚，但卻因為減肥太過急進，體力不支最後暈倒。

秦煌去年跌倒。（東星圖片）

【秦煌入院】月初暈倒骨折入院　秦煌出院解釋因減肥過急體力不繼【有片】

秦煌：瘦了幾廿磅

當時秦煌透露，因跌倒時右手落地導致骨折，幸康復進度良好，待骨折部份癒合，秦煌並指醫生告知他需要休養六星期，估計約去年底便能完全康復。

經幾個月的休息，秦煌近日終於復工，早前接受TVB訪問，表示自己現時未完全康復，但精神不錯，更十分幽默，談笑風生。

秦煌比前清減不少，他表示精神了很多，但未完全回復，需要時間唞，相信還要多休息半個月。

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他又稱：「現在我行到，要揸住碌棍（枴杖），驚跌之嘛，醫生說千祈唔好跌，跌真係大鑊！」

出事前體重近280磅，秦煌指醫生沒叫他戒口，「但我反而不多喜歡吃東西，以前好鍾意食嘢，而家吃少了。」

秦煌問主持人自己是否瘦了，笑言自己已瘦了「幾廿磅」，但不知磅數，希望維持現有磅數就可，他又笑言因為曾度腰圍，故知道自己瘦了。」

秦煌因疫情，未能返深圳家中居住，現要在港住酒店，幸好兩名女兒輪流探望，又會送食物給他，又笑言住酒店期間愛上「碌卡」！

同場加映：Joe Junior訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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