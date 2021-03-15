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【詐騙集團】警拘14人涉誘使網友存錢作投資　9受害人損失共184萬

社會 19:42 2021/03/15

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熱門 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

（黃傑偉攝）

警方沙田警區刑事部於3月12至13日，兩日內進行了一次打擊區內詐騙行動，行動在全港多區突擊搜查17個住所及酒店房間，拘捕11男3女，包括7名集團骨幹成員及7名戶口持有人，年齡介乎15至42歲，部分人有黑社會背景。被捕人涉嫌串謀詐騙洗黑錢及非法禁錮，警方相信已成功瓦解一個有組織犯罪集團，案件仍在調查中，警方不排除稍後會有更多人被捕。

詐騙集團以搵快錢作招來，以每日1000至2000元不等，招攬成員開設戶口及網上銀行服務，以作騙案收款戶口。再於網上社交平台或手機結識受害人，發展網上情緣， 騙取受害人信任後，誘使受害人將錢存入指定戶口作投資，更提供虛假網上程式，當受害人欲取回款項時，騙徒會於推搪後失去蹤影。

    點擊圖片放大
    +2

案中涉及最少9個銀行戶口，涉案戶口都有非常頻繁現金流入和支出記錄，就一月份牽涉黑錢款項達 1200萬元，警方行動中檢獲包括現金、銀行卡、電腦、手提電話及疑犯犯案時衣物， 涉及9宗詐騙案件，牽涉9名受害人，年齡介乎28至62歲，損失款項184萬港元，其中一名 36歲女酒店從業員受害人損失高達66萬元， 警方不排除有更多受害人。

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記者：黃傑偉

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