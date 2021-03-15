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【新冠疫苗】兩人接種疫苗後出現面癱其中一人已出院　孔繁毅指專家評估後未能確定面癱與接種疫苗有因果關係

社會 20:12 2021/03/15

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專家委員會共同召集人孔繁毅教授（梁偉榮攝）

本港於2月26日開展疫苗接種計劃，近日出現多宗懷疑與接種新冠疫苗後出現嚴重的異常事件，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會今日（15日）舉行會議，專家委員會共同召集人孔繁毅教授、李卓廣醫生及衞生署助理署長（藥物）陳凌峯會後會見傳媒。

孔繁毅提到，委員會討論到兩宗接種後出現面癱的事件，兩名患者情況不太嚴重，其中69歲患者已在3月8日出院；57歲男士面癱情況不太嚴重，但因患有糖尿病而需進一步留醫。他續指，委員會經評估後未能確定面癱與接種疫苗有因果關係。

孔繁毅指，不能確定有兩者有因果關係的原因是因為他們接種後短時間內便出現面癱的情況，解釋疫苗接種後身體出現自身免疫的情況而令神經線受損，整個過程需時，因此兩小時或一日出現的面癱情況，根據臨床及科學數據，認為不是常見的事，因此不能下定論及繼續研究相關情況。

被問到為何現時才刊登接種指引，孔繁毅解釋需要有數據支持，又表示對比其他國家的接種指引詳細，強調指引非常嚴謹。

就阿斯利康疫苗接種後或出現血栓情況，孔繁毅表示會密切關注情況。

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記者：曾卓鋒

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