城市大學將探討更改校名　有傳教務會成員倡改名「南洋大學」或「華南大學」

▲ 香港城市大學今日（15日）回覆查詢時確認將「探討和了解」更改校名的提議。（資料圖片）

繼香港公開大學將改名「香港都會大學」後，香港城市大學亦將探討更改校名。近日有傳有城大教務會成員認為目前校名「限制學校發展」，提議改名為「南洋大學」或「華南大學」，惟部分學生代表持保留或反對態度。城大回覆查詢時確認將「探討和了解」更改校名的提議，承認近年許多教授均有「強烈聲音」建議改校名，但校方就此事暫無定案，將與師生等持分者保持溝通。

城大學生媒體「城市廣播」昨日（14日）引述消息指，教授謝旻於在教務會上提出修改校名，理據是認為目前校名「限制學校的發展」，該媒體形容席上「反應熱烈」，期間更有人提議改名為「南洋大學」和「華南大學」作為新校名，但研究生會代表在會議上表示反對，認為會影響就業，學生會代表則持保留態度，認為校方需先諮詢學生意見。

該媒體續指有關建議為首度於教務會「其他事項」中提出，並無載列於會議議程；並引述城大校長郭位總結席上有不少教授支持，會就此事再作研究。

城大發言人今日（15日）回覆時承認，事實上，近年來許多教授均有強烈的聲音，認為目前的校名不能反映該校的學術與科研成果，建議更改校名，惟校方對更改校名一事並無定案，學務副校長將對此提議「作出探討和了解，從長計議」。城大續表示，對於教務會的各種提議，將透過多種渠道，與師生、教職員及校友等不同持份者，就多種議題「持開放態度、保持溝通」。

城大指，城大教務會本身是由各學院院長、系主任、講座教授等100多個學術人員、學生及教職員代表組成，討論各項與大學發展攸關的事宜，並對大學作出建議；大學皆會研究了解各種不同提議。

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記者：馮琪雅