陳茂波：社會亂象愈發離譜才迫中央出手 人大決定讓港府管治更有效
港澳辦常務副主任張曉明日前來港，今日就完善香港選舉制度舉辦座談會，港府三位司長均有出席。財政司司長陳茂波於座談會後發表五點感悟，強調今次人大修改香港選舉辦法的決定，為「愛國者治港」提供了堅實法律和制度保障，讓港府管治更有效，以及更有能力及空間處理深層次問題。
陳茂波提到的五點感悟，包括：
（一）人大連續兩年為香港事務籌謀，在去年港區國安法後，今年又為完善香港的選舉制度議決修法，反映中央對香港非常重視和關心、對全面貫徹落實「一國兩制」這方針的決心非常堅定。
（二）港區國安立法和完善選舉制度，都是為香港好。陳茂波認為，中央兩個行動的最終目的，都是要讓香港長治久安，「一國兩制」、「港人治港」、高度自治可以貫徹實行。而過去幾年的社會亂象，從違法佔中到暴力衝擊，甚至游說外國對香港和國家進行制裁，這些行徑可謂愈來愈離譜，已不是政治內耗與空轉，而是危及香港以至國家的安全，損害香港市民以及全國人民的利益，迫使中央必須出手處理。
（三）今次「人大決定+修法」，為「愛國者治港」提供了堅實法律和制度保障，讓港府管治更有效，以及更有能力及空間處理深層次問題。
（四）座談會討論修法細節時，與會者就一些具體問題持不同看法，但考慮到過往幾年社會亂象，及國際政治格局，認為香港必須要有大局意識、團結及認清目標，相關有關修法細節的分歧，定可通過溝通協商來解決。
（五）英美等部份西方國家近日對人大議決批評是意料中事，但國家過去幾十年不平凡的發展道路，以及香港一直以來的發展軌跡，已告訴社會應該對自身制度優勢有自信。
陳茂波最後強調，香港必須團結一致、堅定不移、無畏無懼的將人大的決定執行好，全力推動行政機關與立法機關的良性互動，提升管治能力。
TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick
實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS
責任編輯：李淇