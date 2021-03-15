陳茂波：社會亂象愈發離譜才迫中央出手　人大決定讓港府管治更有效

▲ 陳茂波出席香港社會各界人士關於完善香港特別行政區選舉制度意見座談會。

港澳辦常務副主任張曉明日前來港，今日就完善香港選舉制度舉辦座談會，港府三位司長均有出席。財政司司長陳茂波於座談會後發表五點感悟，強調今次人大修改香港選舉辦法的決定，為「愛國者治港」提供了堅實法律和制度保障，讓港府管治更有效，以及更有能力及空間處理深層次問題。

陳茂波提到的五點感悟，包括：

（一）人大連續兩年為香港事務籌謀，在去年港區國安法後，今年又為完善香港的選舉制度議決修法，反映中央對香港非常重視和關心、對全面貫徹落實「一國兩制」這方針的決心非常堅定。

（二）港區國安立法和完善選舉制度，都是為香港好。陳茂波認為，中央兩個行動的最終目的，都是要讓香港長治久安，「一國兩制」、「港人治港」、高度自治可以貫徹實行。而過去幾年的社會亂象，從違法佔中到暴力衝擊，甚至游說外國對香港和國家進行制裁，這些行徑可謂愈來愈離譜，已不是政治內耗與空轉，而是危及香港以至國家的安全，損害香港市民以及全國人民的利益，迫使中央必須出手處理。

（三）今次「人大決定+修法」，為「愛國者治港」提供了堅實法律和制度保障，讓港府管治更有效，以及更有能力及空間處理深層次問題。

（四）座談會討論修法細節時，與會者就一些具體問題持不同看法，但考慮到過往幾年社會亂象，及國際政治格局，認為香港必須要有大局意識、團結及認清目標，相關有關修法細節的分歧，定可通過溝通協商來解決。

（五）英美等部份西方國家近日對人大議決批評是意料中事，但國家過去幾十年不平凡的發展道路，以及香港一直以來的發展軌跡，已告訴社會應該對自身制度優勢有自信。

陳茂波最後強調，香港必須團結一致、堅定不移、無畏無懼的將人大的決定執行好，全力推動行政機關與立法機關的良性互動，提升管治能力。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李淇