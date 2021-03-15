【新冠肺炎】政府正研滯留英國等極高危地區港人回港　詳情適時公布

▲ 政府今日（15日）宣布，會繼續維持極高風險的A組指明地區逗留人士登機到港的限制措施及中國以外地區逗留的抵港人士的21天強制檢疫要求。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，政府今日（15日）宣布，會繼續維持極高風險的A組指明地區逗留人士登機到港的限制措施及中國以外地區逗留的抵港人士的21天強制檢疫要求。

政府發言人指，政府有必要嚴防新變種病毒輸入，以保障本港整體社區的健康。政府明白有關A組指明地區的措施非常嚴緊，無可避免會影響到部分身處這些地區的香港居民的回港行程。

發言人續指，自去年十二月底以來，於大部分受影響香港居民所在的英國，新確診個案已由最高一周超過四十萬宗回落至三月首周的約四萬宗；同時留意到當地已有超過2400萬人接種至少第一劑疫苗，佔總人口超過三分之一。有鑑於此，政府正探討在對本地社區的公共衞生不構成威脅的情況下，能便利有關香港居民有序地直接回港的安排。有關安排的詳情會適時另行公布。

發言人表示，政府會繼續密切監察情況，包括全球及本地疫情的發展和出入境人數的變化，在有需要時調整對從其他高風險地區到港人士的登機及強制檢疫要求。

現時政府就相關指明地區按風險所實施的登機及強制檢疫要求整理為三個組別：

A組指明地區（極高風險）（即巴西、愛爾蘭、南非及英國）：逗留超過兩小時的人士，不獲准登機前來香港

B組指明地區（甚高風險）：到達香港當天或之前21天曾在中國以外地區逗留的抵港人士（不論經機場或陸路口岸抵港），均須在指定檢疫酒店接受強制檢疫21天；另須於登機前出示預定起飛時間前72小時內進行的2019冠狀病毒病核酸檢測陰性結果證明。

C組指明地區（中高風險）：到達香港當天或之前21天曾在中國以外地區逗留的抵港人士（不論經機場或陸路口岸抵港），均須在指定檢疫酒店接受強制檢疫21天

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記者：曾卓鋒