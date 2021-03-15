張建宗：人大決定修補香港選舉制度漏洞　為港長遠發展發揮定海神針作用

▲ 張建宗出席香港社會各界人士關於完善香港特別行政區選舉制度意見座談會。

中央有關部門一連數日在港舉辦座談會，聽取各界對全國人大修改香港選舉制度決定的意見，政務司司長張建宗、律政司司長鄭若驊，以及財政司司長陳茂波都有出席。張建宗今日出席座談會後發文，指港區國安法、國家十四五規劃綱要，以及今次人大修改香港選舉制度的決定，可謂「三位一體，有機結合」，發揮定海神針的作用，為香港的長遠發展及長期繁榮穩定保駕護航。

張建宗表示，今日在座談會上表達了對人大決定的堅定支持，強調特區政府會全力配合有關工作，並開展宣傳解說，對社會上流傳的不實言論及時澄清謠言、釐清事實、以正視聽。他認為，人大今次的決定，是繼去年制定港區國安法後，中央政府再度完善香港法律和政制的重大舉措，是維護「一國兩制」行穩致遠，撥亂反正，正本清源，刻不容緩之舉。

張建宗又提到，有關決定修補了香港選舉制度漏洞和缺陷，是合憲合法，合理正當，從制度上全面貫徹落實「愛國者治港」原則，確保中央對香港的全面管治權，有效維護香港特區政治穩定及政權安全，充分考慮香港的實際情況。

▲ 鄭若驊出席香港社會各界人士關於完善香港特別行政區選舉制度意見座談會。(陳靜儀攝)

另外，同樣有份出席座談會的律政司司長鄭若驊亦表示，十分感謝中央在短時間內迅速安排座談活動，積極收集香港各界意見，充分考慮香港的實際情況來完善選舉制度。她強調，會率領律政司全面配合政府工作，盡早完善選舉制度，提升香港特區的治理效能，讓「一國兩制」行穩致遠，有效維護國家主權、安全和發展利益，繼續保持香港的繁榮和穩定。

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責任編輯：李淇