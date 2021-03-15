張建宗：人大決定修補香港選舉制度漏洞 為港長遠發展發揮定海神針作用
中央有關部門一連數日在港舉辦座談會，聽取各界對全國人大修改香港選舉制度決定的意見，政務司司長張建宗、律政司司長鄭若驊，以及財政司司長陳茂波都有出席。張建宗今日出席座談會後發文，指港區國安法、國家十四五規劃綱要，以及今次人大修改香港選舉制度的決定，可謂「三位一體，有機結合」，發揮定海神針的作用，為香港的長遠發展及長期繁榮穩定保駕護航。
張建宗表示，今日在座談會上表達了對人大決定的堅定支持，強調特區政府會全力配合有關工作，並開展宣傳解說，對社會上流傳的不實言論及時澄清謠言、釐清事實、以正視聽。他認為，人大今次的決定，是繼去年制定港區國安法後，中央政府再度完善香港法律和政制的重大舉措，是維護「一國兩制」行穩致遠，撥亂反正，正本清源，刻不容緩之舉。
張建宗又提到，有關決定修補了香港選舉制度漏洞和缺陷，是合憲合法，合理正當，從制度上全面貫徹落實「愛國者治港」原則，確保中央對香港的全面管治權，有效維護香港特區政治穩定及政權安全，充分考慮香港的實際情況。
另外，同樣有份出席座談會的律政司司長鄭若驊亦表示，十分感謝中央在短時間內迅速安排座談活動，積極收集香港各界意見，充分考慮香港的實際情況來完善選舉制度。她強調，會率領律政司全面配合政府工作，盡早完善選舉制度，提升香港特區的治理效能，讓「一國兩制」行穩致遠，有效維護國家主權、安全和發展利益，繼續保持香港的繁榮和穩定。
TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick
實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS
責任編輯：李淇