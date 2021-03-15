【疫苗接種】許樹昌稱現時為合適時機降低接種年齡　難評估接種率料今年仍要戴口罩

▲ 許樹昌指，本港接種率偏低，認為是合適時機降低接種年齡，但指難評估會令接種率可提升多少（資料圖片）

港府今午宣布降低新冠疫苗接種計劃的年齡門檻至30歲，同時擴大群組，最新涵蓋在香港以外讀書的學16歲或以上學生以及家庭僱工，當局指擴大後覆蓋人口將超過550萬人，佔16歲或以上可接種疫苗人口超過8成，又指本港現所購買的兩款疫苗有230萬劑，足夠供逾100萬巿民注射，且藥廠每月會供應一定數量到港，故疫苗供應不成問題。

但食物及衞生局局長陳肇始警告，近日疫情反覆，若接種疫苗比率不理想及確診個案持續，政府或「無可奈何」收緊防疫措施及關閉部分處所；相反則可作更多的放寬。

中大呼吸系統科講座教授、政府專家顧問許樹昌指，本港接種率偏低，認為是合適時機降低接種年齡，但指難評估會令接種率可提升多少，又認為就算有針打，巿民今年內都仍要戴口罩：「病毒有變種，打了第一代疫苗好過唔打，但非百所百不受感染。」

許樹昌又說，最令人憂慮是南非變種病毒在各地廣泛流行，令第一代疫苗減低保護力，即使多了人打針，短期也不能不戴口罩，除了第一代新冠疫苗主要是減低有徵狀感染外，流感及其他呼吸道病毒也隨時會在社區爆發。

呼吸系統專科醫生梁子超則認為，港府今次降低門檻無疑會有更多人可接種疫苗，但更重要是解決市民信心問題，方能達致更高覆蓋率。一般而言群體免疫需至少7、8成人口有免疫力，但目前疫苗保護力未達100%，因此或需更多人接種才能達致群體免疫。

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記者：蘇文軒、楊玉珠