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【疫苗接種】3月15日206,000接種疫苗　再多六人不適一度送院

社會 23:08 2021/03/15

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政府今（15日）深夜公布，目前累計約206,000名市民已接種第一劑疫苗。（資料圖片）

政府今（15日）深夜公布，目前累計約206,000名市民已接種第一劑疫苗，其中約166,100名接種科興疫苗，約39,900名接種復必泰疫苗。

截至今日下午八時的過去24小時，共約15,200名市民接種了第一劑疫苗。其中，約有8,900名市民接種第一劑科興疫苗，當中有約6,600人在八間社區疫苗接種中心接種，另有約1,800人在私家醫生和診所接種；另有約有6 300名市民於七間社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗。

今日在八間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為72%；在七間社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為89%。

另外，過去24小時共有六宗送院個案，現已全部出院。詳情如下：

源禾路體育館社區疫苗接種中心

  • 於3月14日，一名 60 歲男子到源禾路體育館社區疫苗接種中心接種 疫苗後，感到暈昡。他於上午 10 時 14 分被送往威爾斯親王醫院，情況 穩定。經治療後，無須留院。

元朗體育館社區疫苗接種中心

  • 於3月14日，一名 40 歲男子到元朗體育館社區疫苗接種中心接種疫 苗後，感到心悸及噁心。他於上午 10 時 32 分被送往博愛醫院，情況穩 定。經治療後，無須留院。

教育局九龍塘教育服務中心社區疫苗接種中心

  • 於3月14日，一名 63 歲男子到教育局九龍塘教育服務中心社區疫苗 接種中心接種疫苗後，感到胸口不適。他於下午 12 時 59 分被送往伊利 沙伯醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。

香港中央圖書館社區疫苗接種中心

  • 於3月14日，一名 66 歲女子到香港中央圖書館社區疫苗接種中心接 種疫苗後，出現手部變紅及血壓上升。她於下午 2 時 36 分被送往律敦 治醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。
  • 於3月14日，一名 63 歲男子到香港中央圖書館社區疫苗接種中心接 種疫苗後，感到心悸及暈眩。他於下午 4 時 25 分被送往律敦治醫院， 情況穩定。經治療後，無須留院。

中山紀念公園體育館社區疫苗接種中心

  • 於3月14日，一名 79 歲男子到中山紀念公園體育館社區疫苗接種中 心接種疫苗後，出現皮疹及血壓上升。他於下午 5 時 24 分被送往瑪麗 醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。

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記者：曾卓鋒

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