【強制檢測】食衞局向美駐港總領事館發強制檢測公告　要求3月2日至15日身處領事館人員及訪客檢測

▲ 美國駐港總領事館。 程志遠攝

政府表示今日（3月15日）已按既定程序跟進2宗涉及美國駐香港總領事館人員的新冠肺炎初步確診個案，包括安排初步確診人士入院接受隔離，以及要求在同一地點的工作人員及訪客按法例進行檢測。



2宗初步確診個案來自同一家庭。在得悉2名初步確診人士任職美國駐香港總領事館後，政府已即時聯絡領事館，而衞生防護中心亦已聯絡相關人士，並按機制安排他們入院接受隔離及治療。



同時，衞生防護中心已展開流行病學調查及相關的密切接觸者追蹤工作，並建議美國駐香港總領事館安排為其員工進行檢測，及為領事館進行徹底清潔和消毒，以保障領事館工作人員及公眾健康。

食物及衞生局亦按《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），發出強制檢測公告，要求於3月2日至3月15日曾身處美國駐香港總領事館的人士，接受新冠病毒核酸檢測。



政府指美國駐香港總領事館一直全力配合政府上述各項防疫抗疫工作。衞生防護中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。所有市民應時刻提高警覺，如發現身體不適，請立即求醫。

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責任編輯 李志強