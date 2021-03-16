【新冠肺炎】17歲URSUS Fitness群組男患者　曾訪半山女子俱樂部入會費100萬【內附食肆及行蹤】

▲ 一文看清確診者行蹤

本港新冠肺炎疫情持續，昨日（15日）新增30宗新冠肺炎確診個案，16宗本地個案，包括1宗源頭不明個案。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再增7間食肆曾有確診人士到訪。

根據衞生防護中心資料，新增的7間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

南區香港仔中心 薩莉亞意式餐廳(7/3/2021 #11265）

深水埗快樂大廈 客家好棧(8/3/2021 #11280

油尖旺海港城 COVA Ristorante & Caffe (8/3/2021#11282)

油尖旺重慶大廈 蘭芳園(9/3/2021#11282)

屯門V City 羅麥記(10/3/2021#11282)

油尖旺海港城 Reserva Ibérica Tapas Bar & Café(11/3/2021#11304)

深水埗長沙灣廣場 盈暉海鮮酒家(12/3/2021 #11294)

其中一名17歲男患者(個案編號#11308)曾到訪過半山舊山頂道的「女子俱樂部」（Ladies' Recreation Club，又稱「婦女遊樂會」），根據網站資料顯示，該處所位於半山舊山頂道10號，設有保齡球館、健身室、圖書館、壁球場、水療、游泳池、網球場、美髮沙龍、酒吧酒廊及高爾夫球場等設施，並有多間餐廳。而該會所入會資格門檻非常高，個人會員有4個級別，申請者需兩名活躍的投票成員和議通過，另外亦有公司會籍，會費高達100萬元。

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另外一名URSUS Fitness群組女患者43歲（#11290），沒有病徵，她居於半山區地利根德閣第1座，該屋苑上月一個近3,000呎單位更以近1億元成交。

另一名URSUS Fitness群組女患者19歲（#11304），居於何文田帝庭園第五座，曾於3月11日到訪「Reserva Ibérica Tapas Bar & Café」餐廳，翌日發病。

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責任編輯：林卓昕