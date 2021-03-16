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【防疫措施】林鄭月娥對強制打針效果感疑問　特首：不希望再次收緊防疫措施令市民就範

社會 10:16 2021/03/16

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林鄭月娥指，不希望再次收緊現行措施令市民就範打針。（陳靜儀攝）

食物及衞生局局長陳肇始昨日（15日）表示，如果接種率未如理想，疫情繼續反覆，將無可避免再考慮收緊社交距離措施，包括關閉相關處所等。行政長官林鄭月娥今早（16日）出席行政會議前會見傳媒，她表示，政府呼籲市民方便接種疫苗，達至較高接種比例，令社區出現群體免疫，不論是本地防疫措施或人員的往來，都可以得以放寬，但不希望再次收緊現行措施令市民就範，強調香港是自由多元社會，不相信強制性措施會達至理想的效果。

她又舉例，當政府進行限制及檢測宣告，一定有一定數目市民沒有在指定日期內接受病毒檢測，又或一座強檢大廈隔數日後執法，亦找到不少市民沒有理會強制檢測通告，寧願被罰5000元，在此社會氛圍和文化下，對強制打針會否達至想見到的效果感到疑問，希望給予市民誘因打針，可以早些回復正常生活。

林鄭月娥又指，本港新冠肺炎確診個案近日上升，又再次出現非常大型感染群組，政府會嚴陣以待強化相關措施，其中一項是疫苗接種，強調全球專家均指出，要直正走出疫情是靠普及有效的疫苗接種，呼籲市民盡快預約接種。

她又指，政府十分重視接種疫苗異常事件，每次出現嚴重個案，疫苗臨床事件專家委員會都會第一時間召開會議商討，目前評估幾宗嚴重個案與疫苗沒有直接因果關係，又強調目前提供的2種疫苗是經過專家評估安全有效可以使用，而全世界亦逾1億人已接種有關疫苗，希望市民放心。

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記者：陳子謙

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