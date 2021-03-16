【準新娘】李施嬅爆浪漫求婚經過　大讚未婚夫筍盤細數6大優點

▲ 準新娘李施嬅一臉幸福。

在2月底突然宣布結婚的李施嬅（Selena），從加拿大拍劇後完成隔離，因密會未婚夫Anson，令對方的星級潛水教練身份曝光。昨日李施嬅公開婚訊後首度出席活動，大方談及婚禮安排，又公開當日的求婚過程，十分甜蜜。

▲ 李施嬅出席活動時談及未婚夫。（大會提供）

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李施嬅昨日出席公開活動，穿上紅色碎花上衣及紅色短裙，配合待嫁心情。李施嬅又透露婚禮現時未籌備，因媽媽在加拿大，加上不少親友在海外，要視乎疫情，真正可起行才會進行，今年辦不到便留至明年。

她又指行禮與否不重要，因為已認定另一半，婚禮是為向家人交代。

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施嬅又大爆求婚經過，因自己喜歡海洋，故當日在美國潛水時，男友驚喜在海底求婚。她大讚Anson有心思：「雖然沒花，但很多鯊魚陪伴，他還幫我戴上戒指。」

現時跟男友是半同居，但施嬅對婚後「造人」則採順其自然態度。

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不過，她指男友是圈外人，要慢慢適應傳媒，被問到是否「星級健身教練」，以及是Brian Chan的弟弟，施嬅十分保護男友，指對方的工作事不講太多：「但在我心中，他絕對是香港最叻的教練。」

她又大讚男友6大優點：包括細心、個性簡單、愛錫她、上進、勤力及支持她追求夢想。

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▲ 李施嬅出席「京燒清水燒展」活動。（大會提供）

提到近日爆發健身群組，李施嬅指Anson每日會做檢測，還指對方很愛乾淨，對他十分信任，大讚未婚夫有責任感。

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