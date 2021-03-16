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【封區檢測】西營盤及中西區受限區域共710人檢測　沒有發現確診個案

社會 10:31 2021/03/16

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薄扶林道36-46號萬林閣今早情況。（曾耀輝攝）

港府昨晚再次突擊封區，西營盤薄扶林道36-46號萬林閣、第三街100-106號真光大廈、高街99號蔚峰及西邊街19-29號永祥大廈；中西區聖士提反里1-2號金鳳閣、巴丙頓道1號興華大廈A座及M座的人士須接受強制檢測。有關行動今早約7時及7時半完成，兩區共檢測710名居民，當中沒有發現確診個案。

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政府昨日下午9時起限制在西營盤指明「受限區域」，即西營盤薄扶林道36-46號萬林閣、第三街100-106號真光大廈、高街99號蔚峰及西邊街19-29號永祥大廈內的人士須留在其處所並接受強制檢測，截至今日凌晨12時30分，約470名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。

政府亦在「受限區域」內派員到訪約350戶，當中65戶在過程中沒人應門，包括一些確診個案和可能已經接受隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置的。政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。 

另於同一時間限制在中西區聖士提反里1-2號金鳳閣、巴丙頓道1號興華大廈A座及M座的人士須接受強制檢測，截至今日凌晨2時，約240名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。

政府亦在「受限區域」內派員到訪約220戶，當中45戶在過程中沒人應門，包括一些確診個案和可能已經接受隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。 

政府重申會嚴肅執法。如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或配戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

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記者：郭詩詩

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