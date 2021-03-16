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【牙醫歌手】傳許廷鏗因耍大牌跟唱片公司反面　Alfred疑被華納雪藏全面消失

娛樂 10:56 2021/03/16

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傳因耍大牌不合作與唱片公司反面，許廷鏗疑被華納雪藏全面消失。

於剛過去的《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》獲頒男歌手金獎的許廷鏗（Alfred），傳出與簽約近四年的唱片公司華納不和，有指全因Alfred與公司不合作，更私下接Job，近日華納的歌手大合照、宣傳帖文等均不見Alfred的身影。

Alfred許廷鏗於2017年簽約華納唱片公司，過去近四年推出了多首冠軍歌曲，更於《2020年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》奪得其首個「叱咤樂壇男歌手金獎」，歌唱事業獲得高度認可。

【全民造星III】許廷鏗新碟被炒賣致缺貨　Alfred承認住大屋靠父幹

許廷鏗入行11年終獲男歌手金獎。（經濟日報圖片）

傳跟唱片公司不和

不過昨日卻突然傳出Alfred與華納不和之說，有指一向在工作方面想要擁有極大自由度的Alfred，過去與公司經常有意見不合的情況，雙方一直盡量磨合。

【網上直播】許廷鏗舉行答謝會分享心路歷程　Alfred親寫感激二字贈歌迷

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華納對Alfred投放了不少資源，例如於2019年為其舉行紅館演唱會，歌曲、唱片及MV製作亦放手讓Alfred去發板，但最近有傳Alfred獲頒男歌手金獎後，擺出「一哥」姿態，跟公司採取不合作態度，更背著公司私下接工作引起華納震怒，決定「雪藏」Alfred。

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華納歌手大合照未見許廷鏗身影。（instagram圖片）

缺席公司大合照

回看於二月初，華納為旗下歌手拍攝大合照時，照片中未見Alfred參與。於三月初舉行的ViuTV樂壇頒獎禮記者會上，Alfred未與其他華納歌手同坐，反而與屬於寰亞的好友鄭欣宜變「糖黐豆」。

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華納拉票帖亦沒有男歌手的項目。（instagram圖片）

昨日華納為旗下歌手拉票，於IG發帖宣傳將於四月舉行的《Chill Club推介榜 年度推介20/21》，帖文只為旗下女歌手、組合及唱作歌手拉票，未見有許廷鏗甚至男歌手的項目，不少樂迷留言問：「牙醫呢？」、「許廷鏗呢？」。

【叱咤樂壇頒獎禮】許廷鏗灑淚奪男歌手金獎　入行11年Alfred：對香港樂壇仲有期望

網民留意詢問許廷鏗在哪。（instagram圖片）

而Alfred的IG，本身寫有唱片公司同事的資料作聯絡人，已經改為其個人電郵帳號，種種跡象都非常吻合雙方鬧翻之說。有傳媒就此事向華納查詢，唱片公司回應謂：「公司稍後有公布，其他不回應。」

【叱咤樂壇頒獎禮】因牙醫身份被看輕樂壇努力 許廷鏗剖白：給香港歌手一個機會

聯絡人方法已改為Alfred的個人電郵地址。（instagram圖片）

許廷鏗於2009年參加無綫舉行的第一屆《超級巨聲》而入行，及後簽約TVB為其紀理人公司、TVB旗下的星夢娛紀為其唱片公司，2017年滿約後並未有續約，同年轉簽華納唱片。

有指當年許廷鏗與舊公司亦有鬧不和，包括未肯配合公司唱劇集主題曲、與舊公司有錢銀轇轕等。

同場加映：林二汶訪問

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撰文 : TOPick柴犬出動

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