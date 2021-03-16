【胡亂食藥】BB久燒不退爺爺嫲嫲餵10倍退燒藥　1歲半孫患急性肝炎入ICU

▲ BB久燒不退爺爺嫲嫲餵10倍退燒藥，1歲孫患急性肝炎急入ICU。

孩子生病，除了父母擔心，家中的長輩也憂心，希望用盡所有方法幫助孩子康復。台灣有一對爺爺嫲嫲，不忍見1歲半孫兒久燒不退，在2日內帶他看4次醫生，更見孫子不退燒不停餵退燒藥，分量超過10倍，最終到急症室發現孫兒患急性肝炎，需要入住深切治療部。

台灣一名急症室醫生柯世祐於節目《醫師好辣》分享一個病例，早前遇見一對老人家帶著1歲半的孫兒到急症室求診，他緊張地向醫生表示，

怎麼辦，燒兩天了，一直都看不好！

他們又表示孫兒活動力變差、食慾不佳，常感噁心想吐。雖然是孫兒看的第5個醫生，但柯醫生仍為男嬰做詳細檢查。

2日吃掉所有藥 超過正常量10倍

醫生發現，男嬰的白血球指數正常，惟肝指數高達260（正常是40以下），且有發燒及細菌感染，懷疑是病毒性肝炎。醫生再詢問爺爺孫兒的飲食情況，惟爺爺表示沒有亂吃食物，但後來他卻表示所有藥都吃完，醫生驚覺不妙。

爺爺在2天內帶孫兒看過4名醫生，正常不可能吃掉所有藥，爺爺對他表示，「醫生說孩子發燒就讓他吃退燒藥。」因此，爺爺在餵孫兒吃退燒藥後一個小時發現他仍發燒，爺爺便再為孫兒吃退燒藥，醫生表示，

以男嬰的體重來算，一天吃24毫升的藥水，兩天吃完就是4瓶藥水共240毫升，超過10倍。

過量服用退燒藥或需換肝

柯醫生指男嬰屬藥物性肝炎，過量服用退燒藥會導致中毒引致肝衰竭，最嚴重是需要換肝。男嬰立刻轉院入住兒童深切治療部近一個星期，最後男嬰肝臟慢慢恢復，

還好他的肝臟後來有慢慢恢復，但因為他有過藥物性肝炎，之後可能會有肝纖維化。

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責任編輯︰王明芳