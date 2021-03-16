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【封區檢測】西營盤及中西區受限區域共10人未進行強檢　當局已向有關人士發強檢令

社會 10:47 2021/03/16

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中西區聖士提反里1-2號金鳳閣。（曾耀輝攝）

港府昨晚再次突擊封區，西營盤薄扶林道36-46號萬林閣、第三街100-106號真光大廈、高街99號蔚峰及西邊街19-29號永祥大廈；中西區聖士提反里1-2號金鳳閣、巴丙頓道1號興華大廈A座及M座的人士須接受強制檢測。行動今早完結，共10人沒作檢測。當局已向有關人士發強檢令。

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政府今日上午約7時完成中西區的強制檢測行動，隨即在「受限區域」內執法，確認「受限區域」內所有人士已根據相關宣告及強制檢測公告的要求接受強制檢測。受檢人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或配戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。相關執法行動於上午約9時完成，發現有9人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。

另外，當局於今早約7時30分完成西營盤強制檢測行動，相關執法行動於上午約9時30分完成，發現有1人未進行強制檢測，已向他發出強制檢測令。

政府會嚴肅跟進受檢人士遵守強制檢測公告以及限制與檢測宣告的情況。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

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記者：郭詩詩

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