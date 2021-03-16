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【選舉制度】林鄭月娥稱綜合式修例方便立法會審議　如期9月舉行立法會選舉難度大

社會 10:49 2021/03/16

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林鄭月娥指，如期9月舉行立法會選舉難度大。（陳靜儀攝）

全國人大法工委、基本法委員會、國務院港澳辦及中聯辦，近日在本港舉辦有關「完善特區選舉制度」的座談會，多名中央官員出席。行政長官林鄭月娥今早（16日）表示，昨晚（15日）曾與港澳辦常務副主任張曉明會面，但只是盡地主之誼，又指行政長官不需要在這段日子提交意見，因在北京通過有關決定過程時，已聽取香港特區的意見，特別是行政長官提交的意見，但不適合向公眾交代向中央提交的意見，強調特區政府一直扮演提交意見的角色，直至全國人大常委會修改行政長官和立法會的產生辦法。

林鄭月娥又指，由於本港有很多選舉法例需要作出相關修定，如選舉委員會和行政長官條例等，估計超過20條主體和附屬法例，由於很多選舉活動的安排都放入規例內，所以修定主體法例時有可能「牽一髮動全身」修定附屬法例，甚至修改另一條相關主體法例，故綜合條例不是新生事物，有時為了一件事會修改不同法例都會以綜合式進行，以往亦有相關例子，方便立法會審議。

她又指，去年因疫情嚴峻押後立法會換屆選舉一年，當時法律列明今年9月5日是投票日，距離至今有5個多月，但要在5個多月內完成所有程序，包括全國人大常委會修改附件一和附件二、特區本地法律修定、重新選民登記和安排選舉等。她形容，這是一個密集和緊湊的過程，故存在很大難度，當更掌握關情況，會向公眾公布會否延期選舉。

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記者：陳子謙

 

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