【逆巿強心針】居港法國人從巷仔小店進駐置地廣場　Kapok創辦人Arnault：香港成就今日的我

▲ 市道不景氣，但居港25年的法國人Arnault卻逆巿擴張，在銅鑼灣開設旗艦店。15年前，他在天后巷仔開設第一間小店，現已發展成6間分店，更進駐置地，究竟他的生意經是怎樣的？

市道不景氣，小市民勒緊褲頭的日子一早就出現，尖沙咀和銅鑼灣更歷史性出現不少空置的街舖，在這個叫人皺眉的環境下，仍然無懼逆市開設大型旗艦店，竟然不是大集團旗下的品牌，相反而是獨立在港經營廿載的Kapok，就正如俗語所說：「究竟主持人Arnault Castel盤數點計？」

▲ Kapok的創辦人Arnault Castel說：「要像一條鯊魚，要一直向前游才可以存活下去。」（攝影：湯炳強）

記：經濟日報 A：Arnault Castel（Kapok創辦人）

記：在這個市道低迷的日子，我們可以看到Kapok積極進取的一面，半年前在中環置地廣場開設兩間店舖，最近又在銅鑼開設旗艦店，不少人都感到意外，究竟你是如何做到？

A：我自己都覺得驚訝。在這兩年間，當傳媒訪問我時，大可以將Kapok撰寫成「香港最聰明的企業家」、又或是「這城市裏最愚蠢的人」，視乎大家用甚麼角度來看。

事實上，Kapok是我生命中其中一項最愛，我很享受經營一間店舖、發掘新的品牌，令來到Kapok的顧客得到刺激感，但是要將這件事做對，背後還須要有很團結的團隊，包括店舖裏前線的工作人員、marketing和operations等同事。

零售業本身就是一行很難營運的行業，須要花很多時間、資源和人力物力去做。如果我今天仍保持著小規模的multi-brand去營運就一定沒有未來，所以Kapok要生存，就要像一條鯊魚，要一直向前游才可以存活下去。

而在近年不利的環境下，我們更加須要去染指一些以前從未接觸過的範疇，例如選址方面在中環或銅鑼灣，可說是完全在適當的時機做著適當的決定。

我永遠都覺得擁有良好品味和享受高品質的產品，並不是富裕人士的專利，所以對Kapok的擴張並沒有感到反感，而能夠做到這一點，還有賴投資者的支持，他們相信Kapok是一個可以長線發展的項目，同時大家在營運時都經常有得著，感覺就像上了一堂獲益良多的課堂。

▲ 樓高兩層，面積最大的Kapok Victoria Park早前剛剛開幕。（圖片由品牌提供）

記：在銅鑼灣開店前，我聽說不少地產商都向你招手，但最終你都選擇了一個街舖，而不是寄居於商場內，為甚麼有這個決定？

A：事實上，過去這一年有不少有業主都向我招手，但我一直鍾情於街舖，因為這是我由小到大喜歡的購物模式。在香港生活了25年，不得不承認行商場是一件可以很悶的事，可是香港又熱又濕，令行商場變得理所當然。

過去的日子，我有兩個計劃都在商場裏進行，包括2019年在K11 Musea裏的店，原因是尖沙咀沒有一個合適的地舖。另一個是中環置地廣場，置地廣場對於我來說有著特別意義，它代表著Kapok的成長，感覺「大個仔了」，終於可以進駐中環。

現在銅鑼灣店由門面到室內設計都有著灣仔日街店舖影子，感覺如像雙生兒般，銅鑼灣店就好像兄長般聳立於該地段。

記：你有擔心過過度膨脹發展嗎？

A：我終日都擔心呢﹗但有時我又會想是否應該可以再進取一點。終日的膽心當然令到自己疲累，所以倒不如將精力留在去如何營運Kapok，雖然這一種壓力有時叫和我合作的人感到困難，但最終的結果都是希望令Kapok變得更好。

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記：大家都知道剛過去的2020年是一個令大家都感到難捱的一年，今年亦未見得有多大好轉，去年Kapok有甚麼得失？

A：我不會假裝地說2020年自己過得很好，去年面對很大壓力，但這不是惟獨只有我們要面對這些難題的人，所以對於顧客、合作夥伴、業主和同事，我都感到很驕傲，這不單只令我們繼續生存，同時亦得以成長下去。

就好像銅鑼灣店，地產商希望為該區帶來新概念，於是相繼引入OKURA和DELstore等店舖，而它們的出現對我們來說是一件好事，我們更可以push自己更多一點，將一些新意念帶給顧客。

我覺得現時香港人都彷彿失去「明天會更好」這一種樂天的精神，在這情況下我反而有更清晰的方向，例如有機會在銅鑼灣開店。而事實上，過去我都有將一些店舖關上，例如K11 Art Mall，甚至將整個新加坡業務結束，我自問是一位很有豐富情感的人，對於店舖結束，都不是一件容易面對的事情。

記：現時Kapok約有6間店舖（不包括o.n.s）分布於港九，有些人會說部分產品在不同店舖有著重覆，因此，你在籌備銅鑼灣店時，有沒有刻意將一些產品只放在新店裏發售？

A：我不是一位億萬富翁，從來都不抱著嬉戲心情來營運Kapok，很多品牌在Kapok裏有著不俗的銷量，所以在不同店舖內都可以找刑它們的影蹤，對於部分顧客來說可能有重覆的感覺，但你都不想我們破產吧﹗哈哈....

當然你說得對，有些店舖相距不是太遠，但最重要的是為不同店舖營造出一種獨特感覺。還記得最初開設Kapok時，心裏想的就是不要做一間模式一樣的連鎖店，直到今日這份心情仍沒有改變，例如灣仔店就好像一間實驗室，給顧客嘗試一些新的品牌，PMQ則是香港品牌為主。

至於新店圍繞「養生」、「可持續性」和「戶外」主題而來，有這個構思，完全是因為這兩年間經驗累積而來，在兩年前我們帶來了clean beauty概念的Kapok elixirs，搜羅了不少有關這方面的品牌，在這裏就可以一次過介紹給大家。

記：可以舉例店舖中最能代表以上3種主題的品牌嗎？

A：養生方面，有一個來自法國的品牌名為On The Wild Side，配方來自非農場種植的野生植物，植物全由人手在大自然採集，品牌以樺樹汁和山毛櫸芽提煉，這些都是來自法國森林裏的野生植物。

持續性方面有Veja球鞋，品牌和我們合作超過10年，現在它們在世界各地得到成功，品牌內的每一位員工都致力向可持續發展目標進發，加上他們堅持做著良心業務，我對他們現在有這成績感到很高興。

戶外則有來自瑞典的品牌Klattermusen，我覺得它是目前芸芸戶外品牌中最好的一個，因為瑞典的天氣異常極端，所以品牌的產品有著很強的保護性。

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記：那麼在新店裏，要你選擇3個最值得留意的品牌，你的選擇是？

A：留意一個叫Lumio的品牌，當中有一款喇叭名叫Teno，設計非常有詩意。另一個是來自香港品牌Bookniture團隊所開發名為「Hong Kong Hong Kong」的香薰diffuser，diffuser的形狀取自獅子山，味道方面用了沉香木和一些稀有的木種開發，藉此回應「香」港這地方。

而最後一個值得留意的是由Kestin Hare設計的男裝品牌，名字叫KESTIN，服裝著重功能性用上優質面料，我一直喜歡穿著這類型的服裝，自己都買下不少。

記：你曾經在訪問中說過：「沒有香港，就沒有Kapok」。一直以來，Kapok主要客群是年青人，現在香港的年青人要面對不少問題，例如移民等，這情況就如你當初由法國來到香港發展一樣，今天你有甚麼說話對這些年青人說？

A：我自從22歲來到香港後就成就了今日的我，我好肯定如果換了另一國度，Kapok一定不會出現。今日的年青人面對不同挑戰和困難，同一時間，世界各地亦感到安全不再，但是如果年青人有機會出外旅遊時，過程中可以幫助發掘自己不同一面和繼續享受到自由。

或許我簡單地說，機會來時把握向外闖，否則留在香港繼續發展都不失為一個機會。我相信無論在香港還是外國，都可以遇上一些善良和願意幫助他人的朋友出現，從而建立起屬於自己的社區。

記：2021年是Kapok踏入15個年頭，今年有甚麼大計可以透露？

A：今年夏天Kapok已經來到15歲，現在已經著手籌備一些大型活動準備在7月進行。我可以透露一點給大家知道，現在我們找來15個最喜歡的品牌來一次聯乘，而每一個都是由我們Kapok的團隊創作，希望在15個星期內逐一發放，當然7月可以來一個盛大的派對更是好呢﹗

地址：銅鑼灣京士頓街2-4號地面（2180 2821）

記者：何偉雄