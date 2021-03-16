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【開心速遞】《愛回家》TT童年照曝光獲讚由細靚到大　梁証嘉拍劇重視太太感受

娛樂 12:46 2021/03/16

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熱門 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

TVB劇《愛‧回家之開心速遞》飾演朱天梯（TT）的梁証嘉（Kelvin）獲讚從小靚到大。

TVB劇《愛‧回家之開心速遞》飾演朱天梯（TT）的梁証嘉（Kelvin），最近分享兒時舊照，獲得不少網民的稱讚。入行15年的梁証嘉，曾參演過多部影視作品，《愛‧回家之開心速遞》外還有《天與地》、《香港愛情故事》等都是有口皆碑作品。

在個人生活方面，32歲的梁証嘉於2019年結婚，身為人夫的他一直都很在乎圈外太太的感受，認為夫妻間最重要是互相尊重。

【開心速遞】長情梁証嘉與太太青梅竹馬　愛妻號最在乎妻子感受【有片】

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梁証嘉上載童年照

梁証嘉於社交平台分享童年照、少年照及近照，並寫道：

舊照片說故事🎞
你們看到了什麼？
#3歲的我
#17歲的我
#31歲的我
#70歲的我會如何

網民大讚梁証嘉從小到大都是一名男神，紛紛留言：「對眼超靚！」、「Cute！面珠肥嘟嘟！」、「想讚下你堂眉，好英氣！」、「越来越靚仔！」、「形象唔同喎！」

【香港愛情故事x踩過界II】梁証嘉與太太青梅竹馬恩愛如昔　靠一件事令夫妻相處和睦

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感激太太支持追夢

梁証嘉的太太任職工程師是圈外人，因此他從來不在社交平台放太太的相片，不過其太太則開設了一個名為「梁証嘉老婆視角」的社交平台，以另一種方式放閃。

初入行時的梁証嘉收入不太高，當時尚是女友的現任太太不離不棄，此外Kelvin家人也百分百支持：「當時又經常要上班捱夜，很少留家陪家人。我沒去應酬或出席其他活動，所以夠日常生活使費，卻沒法給家用，有時反而要父母照顧。」

（取自IG）

獲得至親支持，梁証嘉可放膽追夢：「做演員是自己的喜好，今雖然人工不多，但起碼有人給你人工讓你做喜歡的事，我覺得已賺到了。」

但太太是圈外人，對他拍親熱戲有何看法，梁証嘉稱：「她知道演戲會有這些事（親熱戲）發生，所以她不會妒忌，她了解我。」他續指：「我沒怎樣去解釋，但作為一個丈夫，有需要跟另一半交待。不然當她看見時，便會像全世界都知道而只有她不知道。」

他認為夫妻相處在乎互相尊重：「若不尊重對方的話，日後的路都難以去相處或走下去。」

同場加映：樊亦敏專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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