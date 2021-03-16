【日本控注意】雀巢咖啡推招財貓限定版咖啡　聯乘日本文青潮牌設計生活潮物

▲ 8款全新招財貓限定版香滑罐裝咖啡包裝，以不同日常場景為靈感設計，藉此為各行各業人士打打氣。。(品牌提供)

NESCAFÉ®早前推出兩款招財貓限定版香滑咖啡，以金色招財貓為新一年獻上精神奕奕的祝福。今年3月NESCAFÉ®與日本京都知名設計品牌SOU・SOU攜手合作，以招財貓搭配SOU・SOU經典和式印花設計出一系列限量生活小物。

▲ 雀巢咖啡®聯乘日本京都設計品牌SOU・SOU推出限定生活小物。(品牌提供)

此外，同時期更加推一共8款全新招財貓限定版香滑罐裝咖啡包裝，以不同日常場景為靈感設計，藉此為各行各業人士打打氣。

SOU・SOU產品一直都是文青潮系喜愛的京都品牌，善於用活潑的色彩搭配獨特和風織紋圖案，展現日本的傳統文化之餘，打造時尚新美學。今次NESCAFÉ®與SOU・SOU聯乘推出獨家設計的招財貓生活小物更是實用質感兼備，當中包括隨身袋、洗面毛巾、收納式環保袋及雨傘等，必成收藏風潮。

各款NESCAFÉ® X SOU・SOU日本風生活小物將於3月中起開始接受換購：

由3月17日起於便利店購買3罐或以上NESCAFÉ®罐裝咖啡加$19即可換購隨身袋一個；加$29可換購洗面毛巾一條；3月31日起加港幣$49則可換購貓手長柄遮一把。與此同時，NESCAFÉ® X SOU・SOU收納式環保袋由即日起將陸續於百佳及惠康超級市場網上平台、HKTVmall、Ztore及指定零售商以供換購。

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‧由3月19日起，於百佳及惠康超級市場和雀巢香港網上商店，購買任何NESCAFÉ®產品（包括即飲裝咖啡、即溶咖啡及NESCAFÉ Dolce Gusto）即可以$34.9換購價換領輕便晴雨摺遮一把。



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記者：郭秀芳