【尋秦記】相隔20年經典角色再現大銀幕　古天樂+林峯凍齡對決

▲ 《尋秦記》再現大銀幕。

古天樂經典劇集《尋秦記》相隔20年後以電影版回歸，今日「影視娛樂博覽」《尋秦記》除首發劇照，預告片亦正式曝光，原班人馬古天樂、林峯、宣萱、郭羨妮等人悉數回歸！宣傳片亦顯示出項少龍及嬴政這對師徒的恩怨情仇愈趨白熱化，勢成水火！

對演員而言，拍古裝最花時間是要化裝和梳髮，《尋秦記》不少演員每天要花接近3小時梳化才能開始拍攝，不過大家都毫不介意，更說：「回憶返晒嚟！」

▲ 穿時裝的項少龍（古天樂）再遇嬴政（林峯）。

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預告片首曝光

電影講述古天樂飾演的項少龍在古代秦朝落地生根，項少龍在古代穿著時代人的T-shirt，繼續把現代世界的科技和文化帶到古代。首條宣傳片亦揭示了項少龍與林峯演的嬴政相隔20年後的矛盾角力，而項少龍更要帶著一家人逃難！

當中包括宣萱飾演的烏廷芳、郭羨妮飾演的琴清、朱鑑然飾演的兒子項寶兒、黃文標飾演的滕翼逃走。

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預告片首個鏡頭便是嬴政帶著銳利的眼神登場，對項少龍說：「邊個唔信我，本王就殺邊個。」

然後出現項少龍手持手槍，嬴政在煙霧樹林追逐，宣萱飾演的烏廷芳、郭羨妮飾演的琴清、滕麗名飾演的善柔、歐瑞偉飾演的陶總管從屋內驚荒地跑出。

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▲ 林峯再演嬴政。

項少龍說︰「你可唔可以放過我一家人？」嬴政隨即回應︰「如今係你家鄉嘅人唔放過寡人，你仲有當寡人係徒弟咩？」項少龍再回應︰「我就係當你徒弟，先至唔想你再錯！」然後畫面出現嬴政揮劍剌向項少龍，嬴政最後說：「所有恩怨從此了斷。」

《尋秦記》由吳炫輝和黎震龍執導，上映日期待定。

同場加映：滕麗名訪問