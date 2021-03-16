【新冠肺炎】政府昨晚已安排美領館染疫職員及同住女兒入院　林鄭月娥：其中一名女兒初步確診

▲ 2名均於美國駐港總領事館工作的夫婦初步確診。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心昨日（15日）公布，2名均於美國駐港總領事館工作的夫婦初步確診，政府昨晚發出強制檢測公告，要求3月2日至15日曾身處總領事館的人士，接受病毒檢測。行政長官林鄭月娥今早（16日）透露，據她了解，該對夫婦的其中一名女兒亦初步確診。

林鄭月娥又指，該2名職員是經過「受限區域」強制檢測找出的個案，昨晚已被送往醫院隔離治理，其沒有病徵的密切接觸者例如同住家人，則會送到檢疫中心。不過政府明白若確診個案是一對父母，而他們的密切接觸者是幼童時，基於同情的考慮，與其將幼童送入檢疫中心或尋找其親戚進入檢疫中心照顧，故今次特別容許將他們的小朋友人院隔離，強調並不是因為他們是領事館人員，而是有關家庭情況，據她了解，兩夫婦的2名女兒昨晚亦一同入院。

她又強調，政府沒有任何政策意圖將小朋友與其父母分開，只是基於公共衞生考慮措施亦會有分別，相信這對整個社會利益最佳。

林鄭月娥又指，當工作場所發現1宗確診個案時，該場所就要強檢，以免走漏一些沒病徵的感染者。她強調會做好總領館兩宗確診個案的追蹤工作，亦高興總領館已發新聞稿表示，會配合特區政府的檢疫安排。

衞生署衞生防護中心昨日指，2名初步確診的美國駐港總領事館文職人員，涉及一名40歲男和一名41歲女的夫婦，居於帝景園第3座，詳情即看：【下一頁】

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記者：陳子謙