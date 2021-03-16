【兩台大戰】《勁歌金曲》正面對撼《Chill Club》　TVB計劃復辦《翡翠歌星賀台慶》

▲ 有指TVB將再搞《翡翠歌星賀台慶》。

自曾志偉出任TVB副總經理後，即與因版權問題和TVB鬧翻多年的三大唱片公司和解，一眾歌手即重返大台錄節目。有見及此，趁着2021香港影視節開幕，TVB再公布音樂節目的發展新路向。

早前傳出停播《流行經典50年》的消息，現時已獲新上任掌管星夢娛樂的何麗全確認《流行經典50年》會於4月4日停播，並在周日同時段換上新版《勁歌金曲》，直接對撼ViuTV的《Chill Club》。

▲ 《翡翠歌星賀台慶》自2010年起因版權問題已有10年未有舉辦。（網上圖片）

至於新版《勁歌金曲》，將於4月11日起播出，有指節目將改以直播形式進行，以及增設現場樂隊演繹，形式與《Chill Club》雷同，即是兩台正面交鋒。

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TVB節目大調動

此外，TVB重整音樂事務後，歌手重新受重視，未來將有3個新綜藝節目，包括周日播映《周日大綜藝》，內會有全港歌手展歌藝及與觀眾玩遊戲互動的環節。

到暑假檔期，更會有《明星運動會》。而另一重頭戲就是自2010年起已停辦的台慶節目《翡翠歌星賀台慶》，因著3大唱片公司可再入電視城，有足夠歌手陣容，將重新復辦。

另一方面，由余詠珊及何哲圖負責的大型選秀節目《聲夢傳奇》亦有望復活。早前有指因曾志偉回歸後，《聲夢傳奇》即延播，更有傳或會胎死腹中。

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現時消息指一星期播足7晚的《愛•回家之開心速遞》，於4月起改為周一至周六播出，周日同時段讓路播《聲夢傳奇》。

而且，曾志偉更出力粉碎與「星夢幫歌手」及「後生仔女」不和的傳聞，不但向「後生仔女」主持大派定心丸，鼓勵他們構思更多豐富內容，更指「星夢歌手仍然會上節目」，以保眾人在電視城中的地位。

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