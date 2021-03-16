【防疫措拖】灣仔餐廳「後街牛扒」疑違規逾時營業　29人被票控包括沙田區區議員李志宏

▲ 灣仔後街牛扒疑違規逾時營業。（後街牛扒社交平台圖片）

灣仔交加里七號餐廳「後街牛扒」疑違規逾時營業，15男14女被票控，包括餐廳負責人和沙田區區議員李志宏。

警方昨晚（15日）約10時30分接獲投訴，指灣仔交加里七號餐廳「後街牛扒」於晚上10時後仍然營業，人員接報到場，一名41歲姓馬本地男負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），人員將作出檢控。其餘14男14女顧客，年齡介乎23至63歲，則涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。

李志宏表示，當晚身處上址，但強調沒有堂食及沒有進行交易，並沒有違反「禁堂食」法例，反問「到朋友家中難道要避嫌」。他沒有回應昨晚上10時後仍在餐廳逗留的原因，以及與一同被檢控的人士是否認識。

另外，餐廳「後街牛扒」今日（16日）於社交平台表示，今日及明日（17日）停業。

警方呼籲疫情仍然嚴峻，市民為人為己，嚴格遵守相關法例，做好防疫措施，並應盡量減少社交活動及避免到人多聚集的地方。警方將會繼續加強巡查，以確保餐飲業務場所嚴格遵從有關規例的要求，並會果斷對違例者採取執法行動，以減低病毒傳播風險。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜