【食用安全】淘寶買床墊傳出惡臭惹烏蠅　揭內藏死老鼠恐染鼠疫：每晚跟老鼠睡覺

▲ 在淘寶購買床墊的內藏死老鼠

網購最怕品質差，但又無法退款或退換。珠海一名女子近日發現，在淘寶店買的床墊傳出陣陣惡臭，並引來大量蒼蠅。剪開床墊後，竟發現內藏一隻死老鼠。聯絡店方後，事主現已退回出問題的床墊。

綜合內地媒體報道，該名姓黃女子在淘寶店「北極絨床墊工廠店」買了一張180x200cm大的床墊，價格為人民幣119元。上周六（13日），她發現睡房有大量蒼蠅聚集，並傳出難聞的臭味。她與丈夫找遍每個角落，最終發現臭味是從床舖那邊傳來，而且他們還摸到床墊有硬塊凸起。於是他們剪開床墊，驚見內有一隻死老鼠。

事主坦言，這是關乎身心健康的問題。因年幼的孩子未學會走路，主要在床上玩耍、活動。因產品衞生出問題，她擔心自己一家會感染老鼠疫：

一想到我每天晚上跟老鼠一起睡，我真的是雞皮疙瘩起來，太恐怖了。

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店方：刪除評論可全額退款

查出臭味源頭後，他們聯絡店方反映問題，擔心有很多細菌。不過換來的答覆是，店方客服表示可全額退款，但要求她先刪除評論。內地媒體發現，這間網店銷量最高就是事主購買的床墊，但有不少顧客反映床墊實物厚度不足、出現起毛粒，並有起毛粒、嚴重塌陷等問題。

內地記者曾聯絡店舖主管董先生，對方表示自己經營的是小店，並非上市公司，只有十幾人，找了其他工廠生產，是想薄利多銷，並表示最多只能退全款。董先生承諾，若黃女士與家人一個月內出現不適症狀，經專業醫療機構判定是死老鼠引致的話，可報銷所有費用。

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責任編輯：羅嘉欣