【怪獸家長】爸爸在8歲女兒房間裝CCTV　叫醒女兒做功課網民斥沒私隱

▲ 台灣一位父親在8歲女兒房間裝CCTV，網民斥侵犯私隱。

父母過份關注子女一舉一動，或會帶會壓力。日前台灣一位父親在Facebook專頁《爆廢1公社》發文，指8歲女兒擁有自己的房間，為了方便溝通，他在房內裝了監視器，利用內置咪提醒女兒吃飯、做功課及睡覺。

爸爸利用監視器叫醒女兒做功課

該名父親在文中指出，女兒曾發生在房間內一整天玩手機的情況，他和妻子溝通之後，決定加裝監視器，提醒女兒不要只顧着玩。某日他從手機觀看監視畫面時，找不到女兒身影，利用內置咪叫了幾聲，仍然得不到回應。他仔細一看，發現女兒躲在鏡頭死角睡覺，便提醒她先做好功課，再回到床上睡覺。

爸爸指他們兩夫妻都要工作，沒法時刻留在小朋友身邊，因此裝了監視器，在有需要時才會打開鏡頭，看看女兒的狀況，提醒她不要一直看手機。他指鏡頭畫面可以移動，不是從頭到尾都對着床，小朋友亦習慣了鏡頭的存在。

雖然那個器材叫監視器，但不代表我時時刻刻都在監視她！只是為了方便呼喚她而已，她也時常對着鏡頭跟我做鬼臉。

網民斥侵犯私隱

帖文引來網民熱議，不少人認為在女兒房間安裝監視器不妥，「身為你的小孩才真的哭笑不得，連一點私隱都沒有」、「裝在8歲小孩房……感覺很恐怖」、「小孩現在8歲或許她會覺得沒什麼，等哪天她越長越大後，知道你們曾經有裝監視器在看她，不曉得她會怎麼看待這件事？或者看待自己父母？」

不過亦有網民表示支持，認為家家有本難念的經，不用別人批評。

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責任編輯︰王明芳