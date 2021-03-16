【疫苗接種】聶德權：擴大接種群組已平衡疫苗供求　覆蓋大部分工作人口

▲ 聶德權指，擴大新冠疫苗優先接種群組已平衡疫苗供求，覆蓋大部分工作人口。（經濟日報資料圖片）

港府降低優先接種新冠疫苗的年齡及擴大接種群組，負責統籌計劃的公務員事務局局長聶德權指，已打針的逾20萬人中，逾半為60歲或以上，再次擴大優先接種群組已平衡疫苗供求，目標可於今年為大多數人接種，當局會按進度整安排。

聶德權今日（16日）早上出席電台節目時表示，現時已有逾20萬人已打針，當中54%為60歲或以上人士，30至59歲佔41%，其中餐飲﹑建築及物管等業從業員數量有上升趨勢，而本港很多工作人口都屬30歲或以上人士，部分工種性質會接觸較多群眾，希望讓更多人盡早接種疫苗，因此平衡了疫苗供應及需求後，決定大幅擴大優先接種群組覆蓋的年齡。

他指，市民日後接種疫苗將更便捷，只需要出示身份證及預約短訊便可打針，符合資格的市民可以毋須再申報是從事什麼職業，政府目標在今年內，為絕大部分市民接種疫苗，當局每日會審視進度及情況，適時調整安排。

聶德權稱，政府會檢視接種新冠疫苗後，研究是否可放寬現行的社交距離措施、「限聚令」﹑跨境出行等，強調要按科學數據及專家意見進行。

接連有市民注射科興或BioNTech復必泰疫苗後死亡或出現不適，聶德權強調，，疫苗經過專家審視，品質符合安全，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會昨日（15日）亦已解釋，一些嚴重事故，與疫苗接種無直接關係，市民應更有信心和放心，亦相信市民會考慮多方面決定接種哪款疫苗，尊重他們的選擇。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩