【中年失業】精算師丈夫5年內失業3次　港媽呻靠積蓄度日好運用盡

▲ 一名港媽近日在網上討論區發文，嘆其任職精算的丈夫5年內3度失業，現靠積蓄度日。

本港最新失業率升至7%，是近17年新高。在疫情的陰霾下，失業人士想找一份新工作未必這麼容易。近日有港媽在網上發文，指其丈夫雖為專業人士，惟5年內3度失業，前後合共至少3年沒有工作，而目前仍然失業，須靠積蓄度日。她表示丈夫年輕時事業家庭兩得意，慨嘆已經花光運氣，臨近中年開始諸事不順。

一名港媽在網上討論區「親子王國」發表帖文，指其丈夫原本任職精算師，由2016年初開始，很不容易花了兩年多的時間才找到工作。她形容「以為終於重見光明」，怎料上班四個月又失業。之後相隔10個月找到新一份工作，但上任不足兩年又遭裁員，再次成為失業人士。港媽指丈夫前後合共3年沒有工作，現時要靠積蓄度日。

行頭窄難找工作

事主指丈夫大學時修讀金融，其後自修考取精算師執業資格入行。她表示精算師雖為專業人士，不過因「競爭大、行頭窄」，令丈夫的求職之路困難重重：

搵過精算同金融都好難揾，佢又唔肯做低級職位。啲公司見你做開高級，唔會請你做低級。

同時她表示昔日市道好時收入可觀，曾經考慮讓兒子跟隨丈夫步伐入行，不過經歷此事後令她卻步，「而家見到我老公咁真係唔好入， 行頭太窄。」

稱丈夫年輕時已花光所有運氣

港媽續指，其丈夫年少時學業、事業和家庭也很順利，可惜年近四十歲開始諸事不順，「真係行咗幾年衰運仲未完。」她慨嘆：

可能真係佢開頭嗰幾十年命運太好，讀書成績又好，廿幾歲有老婆有屋有仔，樣樣都暢順，所以到三十尾就開始衰…

帖文一出後，有網民勸喻事主丈夫放下身段，由低做起，或考慮轉行：

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責任編輯︰王明芳