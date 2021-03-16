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【強制檢測】西營盤高士台第一座1名居民違反公告 　被發強檢令

社會 12:28 2021/03/16

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西營盤高士台第一座有1名居民違反強制檢測公告，被發強檢令。（經濟日報資料圖川）

西營盤興漢道高士台第一座早前被納入強制檢測大廈，居民須在指定限期內完成病毒檢測。政府多個部門今日（16日）早上到大廈進行執法行動，共檢查了約170名居民的檢測報告，其中一人違反強制檢測公告，被發強制檢測令，要求她於指明期間內接受檢測，否則可處罰款2.5萬元及監禁6個月。

政府指，由今日上午約7時起，西營盤興漢道23號高士台第一座的居民被要求出示根據政府早前就該大廈發出的強制檢測公告期限內，曾接受新冠肺炎病毒檢測的檢測結果電話短訊或相關證明。政府派員於該幢大廈出入口查核住客的檢測證明，並到大廈內進行檢查，確認他們是否已按有關要求進行檢測。

政府重申，發出強制檢測公告的目的是為了盡快堵截新冠肺炎病毒在社區散播，以保障整體的公眾衞生安全。任何人士違反強制檢測公告，可被處定額罰款5,000元，並發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款2.5萬元及監禁6個月。

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記者：陳曉瑩

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