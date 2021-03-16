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RubberBand紅館演唱會加開一場 　四子籲觀眾做足防疫措拖

娛樂 12:00 2021/03/16

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RubberBand演唱會加場。

RubberBand相隔9年再開紅館演唱會，早前優先訂購火速售罄，今日宣布加開一場，RubberBand演唱會門票將於3月17日（星期三）上午10時起於城市售票網公開發售。

今次以「Ciao」這個意大利文作為音樂會的主題，是有特別含意，泥鯭解說：「其實『Ciao』包含Hello同Goodbye意思，是我們每一日都會講的說話，尤其這幾年，大家對於這說話特別有感覺，因為身邊有好多不同形式分離或散聚，例如移民、生離死別等等，也是我們這段時間最有感覺，所以音樂會就用此個主題。」

加開一場共三場。


 
為了今次音樂會，RubberBand將會配合主題製作全新歌曲，阿偉表示至今仍在製作，成員們都希望趕得切在音樂會上跟大家見面。

《RubberBand Ciao 2021》將延續專輯《i》的特色，加入管樂的部份，6號表示：「今次想將管樂色彩再延續，因為難得辦到實體！而且一個如此龐大陣容，正正可以呼應散聚主題，所以表演單位都好期待同上次合作的朋友一齊演出。」
 
上星期《RubberBand Ciao 2021》優先發售，短短30分鐘已售罄，主辦方即火速開會，同日落實加開1場，合共3場，所有門票將於明日（3月 17日）起公開發售。

撰文 : TOPick柴犬出動

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