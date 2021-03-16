【食不安心】黑心工廠每日用漂白粉漂白千噸山藥　工人：我們不吃漂白的只吃原色山藥

▲ 黑心工廠每日用漂白粉漂白千噸山藥，工人表示：我們不吃，自己吃原色的。

內地山藥集散地多間加工廠被揭用次氯酸鈉漂白山藥！據新京報調查，多間山藥加工廠自5、6年前起，會將山藥漂白處理，然後放在市場包括超市售賣，流通全國。商販表示，不白的山藥沒人要，所以要漂白。雖然自己不會吃漂白山藥，亦知道「對不起老百姓，但整個市場都是這樣」。

據新京報報道，北京新發地批發市場有多家售賣外觀極白淨、鮮亮的山藥。幾經詢問商販，了解到這些白淨的山藥其實都是「沖了沖水」，亦即是漂白過。商販表示，漂白過的山藥更好賣，不漂白沒人要。一日可以賣3、400斤。

不白人家不要，愈白愈受歡迎！帶土的山藥8元一斤，白色的山藥10元一斤。

但當記者問商販漂白的山藥可否放心食用，他皺起眉頭表示：

覺得對不起老百姓吧，但整個市場都是這樣，又不是只有我們這樣，每天都是整車整車賣。

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深入了解漂白山藥過程

記者深入多間河北保定的山藥加工廠調查漂白山藥的流程，保定是全國知名的山藥集散地，產品會供應全國。

▲ 工人坦言自己不會食這些漂白山藥。(圖片來源：新京報)

其中一間加工廠設有2個藥水池，4個清水池。一個藥水池可同時浸3000斤山藥，一日差不多可漂十幾噸。

首先工人會用清水洗，洗完再浸次氯酸鈉漂白。工人表示，浸的時長視乎山藥要多白，白的就浸長時間，不要太白的就浸短時間，正常白就是浸一個小時。浸完後再用水洗。

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次氯酸鈉為漂白水的主要成分。

浸完次氯酸鈉後，山藥都會有一股藥味。對此工人只回應：「一會兒會自然揮發。」

而洗山藥的廢水本來是不能直接排走的，但工廠負責人表示「受了地方保護，對方睜一隻眼閉一隻眼。」

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工人亦坦言自己不會食這些漂白山藥，只會食原色的：

讓我們回去自己吃，我們不吃這個。自己是吃原色的，沒泡過（藥水）的。

有工廠負責人表示，從前年開始都是水洗貨，市場有99%的山藥都是漂白的。亦有商販表示漂白山藥已經有5、6年。

從五六年前興起漂白後，現在市場上很多山藥都經過漂白，每天有千噸左右，尤其是送往北京、上海等大城市的山藥。

次氯酸鈉禁止作食品添加劑

中國農業大學教授羅雲波表示，次氯酸鈉不能作食品添加劑使用。

次氯酸鈉本身是一種消毒劑，不能用作食品漂白劑，如果通過漂白，以一種山藥冒充另外一種山藥（小白嘴）可能還涉嫌欺詐。

2011年11月，國家質檢總局一項公告提過，次氯酸鈉禁止作為食品添加劑使用。

有山藥批發商又透露，今年新年前曾有一批漂白山藥進入市場後被趕出。該批山藥當日剛漂白完就裝車，山藥上還有水。剛好有檢查，檢過檢驗就說不合格，不能銷售。但事後山藥沒有運走，只是在外面晾了2日，又回到市場銷售。

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責任編輯：羅嘉欣