【父母難做】2歲女港鐵車廂亂跑疑遭拍片丈夫怪責　港媽無奈：要公審我都無計

▲ 2歲女在港鐵車廂內亂跑疑遭拍片丈夫怪責，港媽無奈：「要公審我都無計！」

雖說父母有責任教導小朋友守規矩，惟幼兒年紀小，未必明白家長的教導。一名港媽於社交媒體發帖，指2歲女乘搭港鐵時於車廂內扭計亂跑，儘管她用盡辦法哄說女兒，惟女兒仍不受控，遭丈夫怪責並要求盡快讓女兒冷靜，有乘客更疑似拍片放上網。港媽無奈慨歎，「我已經氹緊佢真係無辦法，佢要拍片公審我唔識教小朋友都無計。」

一名港媽於Facebook專頁「巴打絲打13親子育兒Facebook Club」發帖，指帶同2歲女一同搭地鐵轉車，「一上車佢都無乜嘢，但一關門佢就想周圍跑，我唔俾佢跑就喺到嘈。」

港媽努力嘗試制止女兒，惟女兒仍不斷扭計，「講極都唔聽又氹過佢都唔係辦法，次次坐車都係咁，好難搞！」

丈夫怪責 疑有人拍片公審

女兒及後「扭計」更嚴重，港媽盡量安慰，哄女兒安靜一點。可是，身旁的丈夫卻向她表示有乘客疑似拍片放上網公審，「快點搞掂佢啦，好似有人拍緊片。」港媽無奈表示，

我已經氹緊佢真係無辦法，佢要拍片公審我唔識教小朋友都無計，我唔係想我小朋友咁嘈騷擾到人，我真係盡量氹緊佢但失敗。

港媽大呻女兒每次乘搭交通工具均坐不定，向網民請教解決方法。

港媽分享帶小朋友搭車難處

事件勾起不少媽媽的共鳴，非每一位孩子明白家長的教導。有一位媽媽分享與3歲兒子乘搭西鐵的經歷，「我個仔爆喊，我當時又大住個肚，我抱佢，佢不斷掙扎狂踢我，個個乘客望住我，嗰刻真係好想喊同無奈，因為如果小朋友喊，唔理佢又俾人話，理佢啲人又話你應該要落車處理咗先好再上車，一陣又話個小朋友咁樣就咪出街啦，又或者搭的士啦。」她無奈表示，原本幾個車站的車程，最後變成2小時才回到家，故她深深明白港媽的感受與難處。

網民：要玩持久戰！

不過，有網民看畢帖文，建議港媽與女兒玩持久戰，又或與女兒玩坐定定的遊戲。

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責任編輯︰王明芳