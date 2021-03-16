【科興疫苗】蔡堅指衞生署接種指引不清晰　醫生難提中肯建議

▲ 醫學會會長蔡堅指，衞生署就科興疫苗發出的接種指引不清晰，醫生難提中肯建議。（經濟日報資料圖片）

衞生署發出科興疫苗接種指引，醫學會會長蔡堅指，署方的指引引空泛敷衍，亦不清晰，醫生難提中肯建議，質疑為何不暫停長者接種。

蔡堅今日（16日）在電台節目中表示，衞生署發出的新冠疫苗接種指引是「灰色的指引」，沒清晰列明長期病患者如病情未受控，需暫緩至何時才適合接種疫苗，僅稱待至病情受控，認為有不清晰的地方，內容空泛敷衍，令醫生難以提供中肯的建議。

蔡堅稱，部分新症病人首次求診時，可能會出現「白袍症候群」，一見到醫生就會血壓上升，都會影響反映身體狀況的指標，他質疑這會影響醫生的判斷，而部分私家醫生可能無長期跟進一些病人，有病人亦可能3至6個月才到公立醫院覆診，所以醫生難以根據指引作出建議，他質疑為何不暫時停止60歲或以上人士接種。

蔡堅說，近日港大及中大醫學教授，集體接種BioNTech復必泰新冠疫苗，會增加市民接種該款疫苗的信心，相反科興疫苗在本港開始接種時，似乎已出現問題，質疑政府無按藥廠指引，仍然安排60歲以上人士接種，令市民彷徨和擔心。

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記者：陳曉瑩