【孝順孫女】爸爸車禍亡母改嫁遺棄女兒　9歲童與嫲嫲相依為命車床單幫補家計

▲ 內地一名女孩出生時，爸爸車禍死去，媽媽改嫁遺棄她。

內地一名女孩出世不久，父親車禍身亡，媽媽很快改嫁並離棄女兒，女孩變成無父無母，由嫲嫲一手湊大。現時女孩9歲，生性孝順，會幫手煮飯，更是縫紉高手，熟手用縫紉機車床單幫補家計。

父車禍亡 媽媽改嫁棄女兒

據內地《現代快報》報道，江蘇鹽城市大豐區三龍鎮有一名9歲女孩張羽馨，身世可憐，她於2011年10月出生，出生27天的時候，爸爸因車禍去世，在10個月大還沒會走路時，媽媽改嫁別人離家，留下她。張羽馨自此和多病的爺爺嫲嫲相依為命 。

張羽馨現時就讀小學三年級，家中的66歲爺爺中風，一家主要依靠68歲嫲嫲照顧家庭，可是嫲嫲患有嚴重的風濕病，一隻腳難以抬起，都是勉強支撐著家中大小事務。

▲ 9歲女童張羽馨車縫床單枕頭，幫補家計。（圖片︰現代快報）

愛心義工定期探訪

在約4年前，義工知道張羽馨一家的情況，開始關注及幫助她，包括讓女孩免費參加「補愛行動」夏令營、口才演講班、學書畫等興趣班，又不時家居探訪。3月8日（上周一），義工再次家訪，買了豐富的餸菜，當時義工看見張羽馨正熟練地用電動縫紉機車縫床單，只花3分鐘工夫，一條床單便車縫好了，接著再車縫下一條，義工們很讚嘆。

嫲嫲表示孫女在7歲時已懂得車縫，只要她去煮飯或者有事，沒有用縫紉機，孫女一有空就幫她繼續。她曾叫孫女不用車床單，但羽馨堅持要幫手。

床單是我拿到家裡做的，縫一條床單能賺5毫子人民幣（約0.6港元），羽馨以前只看我做，從一年級開始就跟著我學，沒想到一學就會了，愈來愈熟練。

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車縫床單賺錢幫補家計

現在羽馨除了會縫床單外，還會縫枕頭，嫲孫一個月可以賺八九百元（約955至1075港元不等）。此外，孫女早在小學一年級7歲時，學會煮飯、炒雞蛋，太矮就企在凳仔去煮。嫲嫲有一隻腳抬不起來，洗腳不方便，她更天天幫手脫襪子洗腳。懂事的她要報答嫲嫲兼母職湊大她。羽馨曾跟嫲嫲說︰

你年紀大了，賺錢太辛苦，我給你縫一條，你就少縫一條。

嫲嫲怕做家事車床單影響孫女的成績，羽馨就寫保證書，承諾回家先把功課做好才幫手，學習成績還算可以。她們一家感謝各界好心人的幫助，孫女現時也領取困境兒童補貼，每個月有1000多元（約1200港元），基本生活不成問題，一家很滿足。

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責任編輯：王明芳