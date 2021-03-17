【平價藥材】子薑+生薑+老薑功效大不同　中醫：四肢冰冷+消化不良人士宜吃薑【附祛濕茶療及湯療】

▲ 薑屬平價食材，但有很多養生功效，註冊中醫何慧欣為大家講解不同薑的特性。

薑是常見食材，但薑都有分不同種類及吃法，吃得對薑還可以保養身體，註冊中醫何慧欣教我們如何吃薑及推介對抗春困、以薑入饌的茶療及湯療。

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普遍薑的特性

薑性辛，溫。歸肺、脾、胃經。普遍的薑有發汗解表、溫中止嘔，溫肺止咳的功效，經常適用於，風寒初起，感冒的咳嗽，甚至是脾胃虛寒，引起的嘔吐不適。另外，生薑皮有利水消腫的功效。

不同種類的薑或薑製品的特性

何醫師指大家可以透過薑的生長時間來區分不同的種類，生長時間由短至長分別有子薑、生薑及老薑。而薑製品亦有乾薑及炮薑，它們各有特色。

子薑/嫩薑：新鮮帶嫩芽的，外皮非常薄又軟，表面光滑，非常淺黃，頭端有紫紅色的鱗片葉，常見帶著綠色的莖。子薑水分足，纖維少，一般多用於作醃製佐菜用，入藥較少用，可以開胃健脾，增加食慾。

生薑：適宜選擇肉質比較飽滿，外皮充滿光澤，它亦有發汗解表，溫中止嘔、溫肺止咳的功效。

老薑：外皮顏色較深，呈土黃色，表皮厚而粗糙，味道比生薑辛辣，纖維豐富而水份少。有暖胃潤肺、祛濕除風寒的功效。

乾薑：生薑鮮切片晒乾為乾薑。性味辛熱。歸脾、胃、腎、心、肺經。乾薑溫熱效力更強，可以溫中散寒，回陽通脈，燥濕消痰的功效。

炮薑：乾薑經過炮製則為炮薑。把乾薑在白鑊中用武火炒熱，再加入乾薑片翻炒，炒至表面鼓起呈棕褐色。味苦性溫。歸脾、肝經。強於溫經止血、溫中止嘔的功效，效力雖緩但持久。

適合吃薑的人士

何醫師表示外感風寒及素體陽虛人士比較適合吃。這類陽虛體質的人士一般常見面色較為蒼白、惡寒怕風、四肢冰冷、容易出現消化不良、腹瀉等。

薑尤其是適合吃生冷食物後容易出現嘔吐、腹痛、腹瀉等情況的人士。

不宜吃薑的人士

身體出現明顯熱象，例如口乾舌燥、咽喉腫痛、目赤脹痛、牙肉腫、流鼻血等症狀的人士忌服。進食薑之後會在助熱生火，會令身體的熱象加劇。

外敷薑達至去水腫及驅寒作用

除了吃薑可保養身體，把薑外敷都可達至養生效果。何醫師表示生薑含有薑辣素，可以刺激皮膚，令毛細血管擴張，增加皮膚血流，令局部皮膚出汗及有祛寒的作用。

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適逢春天來臨，天氣潮濕，大家容易遇上春困問題，何醫師為大家建議一款祛濕茶療及湯水。

春日祛濕薑茶療（1人分量）

功效：行氣和中、祛濕消滯

材料：生薑2片（拍）陳皮一角 春砂仁3-4粒

做法：先用滾水把以上材料燙洗一下，再把以上材料加入500毫升熱水焗10分鐘即可。

何醫師表示春天乍暖還寒，天氣的特點是寒濕，很容易侵害人體的陽氣，如果這個時候不慎飲凍飲或外感風寒，出現頭暈嘔吐、胃口不佳、泄瀉等情況，可以飲用上面的茶療，幫助溫脾和中，化濕止嘔。

這款茶療非常適合孕婦，有助舒緩因為妊娠引起的嘔吐不適。但留意，如果屬於陰虛火旺，或身體有熱象的人士不適合。

葱白生薑湯（1人分量）

功效：疏散風寒、發汗解表

材料：生薑4片（拍）蔥白連根2-3支

做法：先用滾水把以上材料燙洗一下，再把以上材料加入400毫升水，煲滾後5分鐘即可用。

何醫師解釋，蔥白發汗解表散寒，配合生薑，散寒解表的效果可以加強。以上薑湯最適合用於風寒感冒初起，頭痛鼻塞、惡寒等症狀。不過留意，這湯不宜久煮，取其輕清藥性。風熱感冒的人士，可見發熱、喉嚨腫痛等症狀都不宜飲用。

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記者：王芷瑩