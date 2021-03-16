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【東廊車禍】平治切線撞MINI Cooper翻車　11熱心男女下車合力推正救出女司機

社會 13:03 2021/03/16

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東區走廊今早發生一宗平治與MINI Cooper相撞的交通意外。

東區走廊今早發生一宗交通意外，警方指，今早（16日）9時23分接報，一輛MINI Cooper在柴灣東區走廊西行線杏花村對開，與一輛平治相撞後向左翻側，11名駕駛者及乘客隨即下車協助，合力推正私家車救出女司機。女司機清醒坐在於路旁等候救援，據了解她腳部受傷及感到頭暈，已送往醫院治理；現場交通一度受阻。

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至中午時分，網上流傳一條有關涉事MINI Cooper的車Cam片，片中顯示事發為今日上午9時22分，當時MINI Cooper正沿快線行駛，突然有一輛平治私家車由左邊慢線切入。兩車相撞後，MINI Cooper被撞向右邊路壆，繼而翻側停在慢線。車女司機失聲驚叫，亦不停喘氣。另有車Cam片拍攝到，多名司機及乘客其後下車，合11人之力推正私家車救出女司機。

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記者：陳子謙、黃傑偉

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