【最美外婆】50歲凍齡婆婆湊孫被當母子　新手媽呻壓力大︰我媽保養得太好

▲ 台灣一名外婆湊孫被誤認母子，令新手媽媽感到壓力好大。

嫲嫲婆婆不一定老！台灣一名新手媽媽日前在網上討論區分享其母的漂亮照片，表示外婆湊孫總被人誤認是母子，令她感到壓力好大，也不禁讚嘆自己的媽媽保養得太好，連網民都跪求外婆的保養秘訣。

該名新手媽媽上周五（12日）於網上討論區「Dcard」，以「外婆帶孫子出去總是被誤會是媽媽帶兒子⋯」為題發文。她指從小每次跟媽媽出門，大家都看不出她是媽媽，反而以為媽媽是姊姊，她一直都覺得這只是大家的客套說話。

▲ 新手媽指其母保養得很好。（Dcard圖片）

6個月大孫仔變兒子

直至新手媽媽在半年前誕下兒子，她分享現年50歲的媽媽榮升外婆後，別人也看不出她已經是祖母輩︰

我媽獨自背他出門，也被店員認成母子……我只能接受這個事實了。外婆保養的太好，新手媽媽壓力好大啊！

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

擁有娃娃臉的新手媽指自己27歲，不算是小媽媽，而她的媽媽確是一名年輕外婆，感嘆6個月大的孫仔在她手上也變成兒子。

網民跪求保養秘訣

網民都大讚外婆很美，而且保養得宜，看起來很年輕。有人留言「根本就是地表最年輕阿嬤（外婆）」、「看起來很有氣質」、「有貴婦的感覺」、「媽媽單身嗎？根本韓星」、「跪求媽媽保養秘訣」。點擊看更多網民意見︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

此外，也有網民分享他們的類似經驗，其中一名24歲女網民與26歲丈夫時常被人誤會，「怎麼學生就生兩個了」，尤其長輩會用嫌棄的眼神看待他們。另有網民每次帶著孩子跟爸媽出門，就變成父母帶著很多孩子，其實他們已是三代人。一位媽媽表示︰

我老公現在33歲，帶兩個小孩出門，人家都以為是他們的哥哥。

你有育兒故事、讀書心得或親子好去處想分享，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳