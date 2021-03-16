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【疫苗接種】莊思敏結婚周年打科興疫苗　拿督千金回應有否副作用

娛樂 13:27 2021/03/16

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莊思敏已接種疫苗。

近日港府降低優先接種新冠疫苗的年齡及擴大接種群組，而現年40歲的大馬拿督千金的莊思敏，在3月15日結婚一周年，便發文表示已接種科興疫苗，作為周年紀念的禮物。

貴為大馬拿督千金的莊思敏，前年9月宣布跟台灣珍珠奶茶老闆Brian拍拖，去年3月被傳媒發現擬結婚通知書，正式入紙排期結婚，其後並在豪宅舉行婚禮。

莊思敏結婚一周年。（取自IG）

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打疫苗做禮物

3月15日是莊思敏結婚一周年，她在IG發文並貼上慶祝照，留言：「今天的禮物，鮮花加疫苗。希望大家都快啲去接種，保護自己加保護身邊人。」

相中莊思敏抱著一大束玫瑰花自拍，同時展示接種紀錄以及疫苗小冊子，當中標明接種的是「克爾福來」，意即中國科興生產的疫苗。

有網民留言莊思敏接種後有何副作用，她回覆：「我冇嘢喎！」

    點擊圖片放大
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另外，妹妹莊思明及男友楊明，原來亦於同日接種科興疫苗，相信因餐飲業屬優先接種組別，楊明因經營食肆，故跟女友到診所接種疫苗。

婚前感情生活豐富

在大馬出生的莊思敏，85年移居香港，大專時輟學全職做模特兒，她另有兩妹莊思華和莊思明，同是電影演員及兼職模特兒。

楊明和女友莊思明。

莊思敏在2000年入行，06年曾公開跟歌手吳浩康拍拖5年，當時有傳她是第三者，介入吳浩康與胡定欣戀情，不過二人至2011年8月分手。

之後她一直單身，期間先後跟林忠豪、沈震軒及導演葉念琛傳出緋聞，另外，莊思敏又曾出書講及過去頭5段戀情都是同性戀，感情生活多姿多采。 

同場加映：何泳芍訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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