【明星扮靚】何泳芍曾亂減肥致抵抗力差　Honey：不應節食應注重新陳代謝【多圖】

▲ 前港姐何泳芍（Honey）分享錯誤減肥的經歷。

有「美人魚」之稱的港姐何泳芍（Honey）公認身材Fit到爆，不過美麗背後有付出代價。Honey接受TOPick專訪時坦言，曾以錯誤的方式減肥引致身體變差。

因此，何泳芍以過來人身份大談減肥修身心得，分享親身經歷和感受。

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▲ 何泳芍曾用過不少錯誤的方法修身。（取自IG）

何泳芍從小愛游泳

Honey這條「美人魚」自7歲便開始操練游泳：「一星期操7日，平均每日操2小時，我的童年是在泳池渡過的。」

可是，何泳芍於大約14歲時不小心弄傷了腿而停止練習一段時間：「停了操水但食量卻沒變，一天吃大約3、4碗飯，所以便變得很脹，就如及發脹麵包一樣。整個人都肥嘟嘟，被同學取笑我是肥妹。」

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何泳芍從小愛游泳

Honey這條「美人魚」自7歲便開始操練游水：「一星期操7日，平均每日操2小時，我的童年是在泳池渡過的。」

不過，她於大約14歲時不小心弄傷了腿而停止練習一段時間：「停了操水但食量卻沒變，一天吃大約3、4碗飯，所以便變得很脹，就如及發脹麵包一樣。整個人都肥嘟嘟，被同學取笑我是肥妹。」

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▲ （影片截圖）

被嘲肥胖決心修身

當時約120磅的Honey，身材被取笑覺得很介意：「以前沒試過被取笑是肥妹，因為由小到大都是不停地操水。」

以前的她從沒想過要減肥，但自從多了「肥妹」這標籤後便開始節食：「由那刻開始便嘗試不吃太多，且沒有再做運動，真的瘦了很多，那便覺得原來真的可以減肥，真的是Work，這麼多年來便Keep住找不同的方法去減肥。」

▲ （影片截圖）

用錯方法減肥

她回憶當時的減肥方法：「在家中，父母不讓我減肥，所以晚餐仍然會照進食，但我不會吃午餐。中學時期，朋友覺得我很慘，全部人去吃飯，每人叫一個餐，但我則不叫食物，周圍問同學：『可否給我一條菜？』那些跟餐的菜，別人不吃的便給我吃。」

Honey又謂：「那時候真的瘦得很快，但同時也令身體變壞。不進食其實會令抵抗力變差，記性也變差，亦出現甩頭髮的情況。因為吃得太少，所以這方法其實是不健康的。」

▲ （影片截圖）

健康最緊要

愛美的Honey從中學至參加港姐前，曾試過各種方法減肥，包括斷食法、生酮飲食、少食多餐等，不過她之後發覺身材是瘦了，可是得不償失：「漸漸地會開始意識到有些方法是會對身體不好，現時身體的新陳代謝是慢的。」

她續指：「能量愈少，身體的運行便會愈慢，很多女生去到我這年紀便會覺得沒法減掉，即使吃得很少也沒法減去。其實是不應該再節食，應該要調節好身體，弄好新陳代謝，Fit不Fit也好，首先令自己身體健康。」

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少運動流失肌肉量

Honey於2018年參加香港小姐時，她體重約103磅：「那時我們一班佳麗並非特別減肥，但因為很早起床，之後不斷地行Cat Walk及跳舞，所以大家都減了很多磅。」

當年選港姐時，很多人覺得Honey身材屬運動型，可是卻坦言參選時，是她最沒有肌肉之時：「因為當時真的很瘦，雖然大家看到我尚有腹肌，但其實當時的肌肉量已減至很少，那時算是最瘦但最弱之時，現時則平均Keep住肌肉量。」

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問到如何保持肌肉量，她表示自己沒有很注重做運動或從飲食上去保持：「我想是因為小時候做很多運動，所以我的肌肉量都是Keep住，很少會失去了肌肉。」

現時，Honey的體重維持約103磅至107磅：「體重通常浮游於此，視乎我是否吃得較多，腰圍則約23至24吋，這數年來都沒甚麼改變。」

所以要修身不是要食得少，重點是要食得健康，以及保持適量運動，有一定肌肉量才可更有效減磅。

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場地：Wow Fitness

記者：梁樂欣

同場加映：何泳芍教運動