【疫苗接種】30至59歲人士16歲或以上海外留學生家庭傭工今起可接種　12間新增「復必泰」疫苗接種中心養和醫院近乎爆滿

▲ 「復必泰」疫苗。（資料圖片）

政府昨（15日）宣布增加兩個新冠疫苗接種組別，包括30至59歲人士、海外讀書的16歲或以上學生及家庭傭工，並開放另外12間社區「復必泰」疫苗接種中心，加上早前開放的7間「復必泰」疫苗接種中心，市民最快可於本月19日在19間中心進行接種。

預約系統今日（16日）上午9時開放新增組別預約接種，截至下午12時50分，新開放的養和醫院接種中心只餘下1個日子有少量名額，鴨脷洲體育館社區疫苗接種中心本月21日或以後仍有大量名額，其餘17間接種中心可供預約的日子還有1日至17日不等。

19間「復必泰」疫苗接種中心的預約情況：

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12間新增社區「復必泰」疫苗接種中心：

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記者：陳麗娜