【孤獨死】74歲綜援獨居伯伯患皮膚癌　一天一餐日躺床上22小時怕死後無人知

▲ 74歲綜援獨居伯伯患上皮膚癌，每日躺床上22小時，怕死後無人知。

生命總有終結一日，在最後時刻來臨，始終希望有家人相伴。TVB節目《星期日檔案》最新一集探討「孤獨死」現象，其中一名受訪獨居長者蒲伯，受皮膚癌折磨數年，疫情下無法外出，終日躺在家中長達21、22個小時。孤獨感原來並非最大折磨，他坦言，最怕是死後無人辦理後事。

▲ 《星期日檔案》最新一集「毋忘我」探討香港「孤獨死」。（影片截圖）

《星期日檔案》最新一集「毋忘我」中，以「孤獨死」為專題，訪問了兩位獨居長者。74歲的蒲伯是其中一位受訪者，這2、3年身體轉差，起初他以為自己是鼻敏感，到醫院抽取分泌物進行化驗後，證實患上皮膚癌。

▲ 蒲伯患上皮膚癌，長達3年流鼻水，擦到鼻損。（影片截圖）

蒲伯離婚多年，與兒子及前妻失聯已久，雙親亦已離世。蒲伯因病關係經常會流鼻水，受疫情影響，他害怕外出會引來異樣目光，所以儘量減少外出，每天起碼躺在家中床上長達21、22個小時：

我起碼21、22個小事在床上，沒有事情做。閉上眼，開著電視，看電視、聽電視…一個人過，當然難過。

蒲伯現時靠綜援、長者租金津貼共約6,000元過活，但他表示仍難負擔屋租及生活雜費，因此自己仍要多付1,000元幫補開支。不知道積蓄能支持到何時，他每天只吃一餐，省吃儉用。而他最怕的，仍是「身後事」如何處理：

怕死後無人幫我辦後事，想想下就不想太多，死了之後甚麼也不知。

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另一位94歲長者劉婆婆，就對「孤獨死」有不一樣的看法。劉婆婆有6名子女，但都年事已高，屆介60、70歲，劉婆婆喪偶多年，一直都是一個人自理生活，她直言並不怕「孤獨死」，只想舒服離世，覺得是一種福氣：

90幾歲還死不去，要等到何時？沒甚麼可悲，死得舒服先無人知，被疾病折磨就很多人知。無病無痛，話死就死吧。自自然然走了，幾世修到，對嗎？

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劉婆婆本身喜歡外出，但自己年紀大，害怕獨自外出會發生意外，最多到樓下公園坐一下。除了記性轉差，劉婆婆有失禁問題，目前她靠非牟利機構送一日三餐。她直言不想麻煩子女，也不想去老人院，每天就靠看電視娛樂：

不看（電視）都有些「聲氣」陪著自己，仔女個個都有自己生活。

遺體防腐師伍桂麟（Pasu）最近獲扶貧委員會社創基金資助，計劃開辦一間幫助弱勢社群辦殯儀服務的社企，服務對象中包括獨居長者。Pasu表示，開設社企其實是受疫情啟發，過去一年社會上有更多隱蔽長者：

病毒更易影響長者，導致死亡，所以老人家會有更大恐懼…他未必因疫症而死，但疫症間接影響到生活品質，甚至當他臨終時，求生意志已減退很多。

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相關影片如下：

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責任編輯：羅嘉欣